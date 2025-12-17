NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Politólogo venezolano Nicmer Evans logró informar a su familia que está en El Helicoide

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicmer Evans, comunicador y politólogo venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Nicmer Evans, comunicador y politólogo venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Según sus familiares, Evans necesita tratamiento médico especializado, por lo que tras su desaparición, recorrieron todos los centros para "descubrir" dónde se encontraba y dejarle sus medicinas.

Martha Cambero, esposa del politólogo Nicmer Evans, informó que pudo hablar con él la noche de este martes 17 de diciembre, tres días después de que se lo llevaran de su casa agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN.

Sin embargo, agregó que no ha podido verlo ni tampoco conocer los cargos que se le imputan, por lo que tampoco ha podido ser representado por un abogado de confianza.

Nicmer Evans es director del medio digital independiente Punto de Corte y ha sostenido, incluso cuando fue llevado de su casa, que defenderá la libertad de expresión en Venezuela.

En las últimas publicaciones en sus propias redes había hablado de las acciones de Trump en el Caribe, así como de las estrategias militares contra Maduro y las respuestas del régimen, del que ha sido crítico después de la muerte de Chávez.

La desaparición forzada es uno de los patrones que aplica el régimen de Maduro contra los opositores detenidos. En algunos dura días, pero en la mayoría son meses y hasta años, por lo que este método se extiende hasta los familiares que hacen la búsqueda.

Este martes el Alto Comisionado DDHH ONU, Volker Türk, anunció el cese de las operaciones de su oficina en Venezuela por falta de respuesta del régimen.

Además describió las terribles condiciones en la que vive el ciudadano en general. "Desde mi última actualización en junio, la situación en Venezuela no ha mejorado. Seguimos observando restricciones generalizadas a la libertad de expresión y de reunión pacífica; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; así como una grave crisis social y económica.", apuntó.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, pero CLIPve cifra este grupo en más de mil.

