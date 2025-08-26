NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

agosto 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Otros doce imputados del denominado caso Senkata también quedaron en libertad.

Un tribunal de Bolivia ordenó en la noche del lunes la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez y de otros doce imputados en el denominado caso Senkata, tras declararse incompetente para tramitar la causa.

La decisión judicial dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas previamente, por lo que instruyó la expedición de mandamientos de libertad para todas las personas que se encuentran bajo detención preventiva, tanto en centros penitenciarios como bajo arresto domiciliario.

"Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno", dijo Áñez en audiencia virtual del tribunal de El Alto.

La expresidente agregó que se negaba al "uso arbitrario" que se hace de la justicia como un "arma de persecución política para todos aquellos que no cometimos delito alguno y aquí nos tienen privados de la libertad, sometidos a audiencias cansadoras y, sin embargo, el verdadero responsable, que ustedes saben quien es, Evo Morales, está en completa impunidad".

Áñez informó además en su cuenta de X la suspensión de una audiencia virtual por otro proceso en su contra, el del caso Sacaba, que fue reprogramada para el próximo viernes.

El Gobierno boliviano, cabe recordar, denunció en junio a Morales por "terrorismo" y otros siete delitos, luego de que se difundiera un presunto audio en el que ordenaba aislar La Paz con bloqueos de carreteras, según dijo el ministro de Justicia.

Los manifestantes exigieron en su momento la renuncia del presidente saliente Luis Arce, a quien culparon de la crisis económica y de manipular la justicia y el órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones que tuvieron lugar en agosto, a las que le fue impedido postularse para un cuarto mandato debido a un fallo judicial que prohíbe más de una reelección.

En ese reciente escrutinio el senador de centroderecha Rodrigo Paz y el expresidente conservador Jorge Quiroga obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta presidencial, según el conteo final del Tribunal Supremo Electoral.

Escrutado el 100% de los votos, Paz se impuso en primera vuelta con el 32% de los sufragios válidos, mientras que Quiroga se ubicó detrás con un 26,7%, señaló la autoridad en su página web.

Ninguno consiguió más del 50% de los votos válidos o el 40% más diez puntos porcentuales de ventaja sobre su rival más próximo, lo que forzó la segunda vuelta programada para el 19 de octubre.

Será entonces el primer balotaje que se disputa en Bolivia desde que se incorporó el mecanismo en 2009, pues el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) había ganado todas las presidenciales en la primera vuelta hasta ahora.

La izquierda, castigada en las urnas, dejará el gobierno después de 20 años tras ascender con Evo Morales (2006-2019) y continuar con Luis Arce (2020-2025), convertido después en su mayor adversario.

Paz y Quiroga prometen cambios al actual modelo de corte estatista implementado por el MAS, como drásticos recortes de subsidios, reducción de impuestos y dinamizar la libre importación de productos.

