NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Lunes, 25 de agosto de 2025
Tuto Quiroga

Candidato boliviano que pasó a segunda vuelta en elecciones presidenciales afirmó que Nicolás Maduro es el jefe de un "conglomerado criminal"

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Candidato presidencial boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Candidato presidencial boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Jorge ‘Tuto’ Quiroga llamó "al pueblo y a las Fuerzas Armadas" de Venezuela a no ser "cómplices de un cartel de narcotraficantes".

Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien disputará la presidencia de Bolivia en octubre tras avanzar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del pasado domingo 17 de agosto, acusó este lunes a Nicolás Maduro de ser el "jefe de un conglomerado criminal mafioso que se ha robado la presidencia de Venezuela".

En una entrevista con la AFP, Quiroga llamó "al pueblo y a las Fuerzas Armadas" de Venezuela a no ser "cómplices de un cartel de narcotraficantes", en medio del despliegue de buques de guerra de Estados Unidos al límite del mar de Venezuela.

Quiroga recordó que nunca ha reconocido a Maduro, de quien dijo "está muerto de miedo" porque "le han puesto una recompensa".

o

Sobre una eventual invasión estadounidense en Venezuela, el candidato del movimiento Libre evitó hacer comentarios.

"Sabemos que hay gente en Venezuela que no acepta su liderazgo (...) Lo que hago es pedir a todas las fuerzas del orden de Venezuela que se pongan del lado de la democracia", remarcó.

Quiroga se medirá en un balotaje con el candidato de centroderecha Rodrigo Paz, lo que marcará el fin de 20 años de gobiernos de izquierda que iniciaron con Evo Morales y continuaron con Luis Arce, hoy acérrimos adversarios.

Durante el período del Movimiento Al Socialismo en el poder, Bolivia ha sido uno de los más firmes aliados del chavismo junto a Cuba y Nicaragua.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

o

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestro país, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al cártel en su plan criminal de narcotráfico hasta Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos tras esta designación puso una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y ahora ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.

Temas relacionados:

Tuto Quiroga

Elecciones en Bolivia

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que Maduro leyera en el Legislativo la proclama de Cipriano Castro de 1902? Experto habla sobre el simbolismo detrás del discurso

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Política

Ver más
JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio (EFE)
J. D. Vance

¿JD Vance o Marco Rubio? Donald Trump dejó entrever quién sería su sucesor en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Paola Holguín - EFE
La Tarde

"Hoy hay una preocupación real por encima de partidos y de ideología": senadora Paola Holguín sobre marcha a favor de Álvaro Uribe Vélez en Colombia

Mohamed Rezá Aref, vicepresidente de Irán - Foto: EFE
Irán

El vicepresidente de Irán advierte que la guerra con Israel puede reanudarse "en cualquier momento"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Alligator Alcatraz, en Florida (AFP)
Alligator Alcatraz

"No he visto la luz del Sol en 14 días": migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz' denuncian condiciones "inhumanas"

Rueda de prensa luego de cumbre entre Trump y Putin - Foto AFP (2)
Cumbre Trump-Putin

Putin asegura luego de cumbre que llegaron a un acuerdo para "allanar el camino hacia la paz en Ucrania" y Trump dice que hablará con Zelenski y la OTAN

JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio (EFE)
J. D. Vance

¿JD Vance o Marco Rubio? Donald Trump dejó entrever quién sería su sucesor en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Shakira y Camila Cabello | Foto: EFE
Shakira

Quedó boquiabierta: la emotiva reacción de Shakira al cover que hizo Camila Cabello a uno de sus temas más famosos

Júpiter y Venus - Foto NASA
Planetas

La NASA invita a ver el beso planetario que esta semana Venus y Júpiter se darán en el firmamento

Paola Holguín - EFE
La Tarde

"Hoy hay una preocupación real por encima de partidos y de ideología": senadora Paola Holguín sobre marcha a favor de Álvaro Uribe Vélez en Colombia

Gustavo Petro - AFP
Tensión

Tensión entre Colombia y Perú: Petro no reconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano