Martes, 11 de noviembre de 2025
Armando Benedetti

“Un abuso de poder”: así calificó el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, el allanamiento a su vivienda

noviembre 11, 2025
Por: Natalya Baquero González
Armando Benedetti se pronunció tras el allanamiento a su vivienda - Foto: AFP
Armando Benedetti se pronunció tras el allanamiento a su vivienda - Foto: AFP
El ministro manifestó que acudirá ante entes internacionales para denunciar a una magistrada de la Corte Suprema, por “abuso de poder".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que su vivienda familiar ubicada en Barranquilla fue allanada este martes 11 de noviembre. La acción se habría ejecutado, según él, por orden de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, contra quien lanzó fuertes calificativos.

“Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana”, indicó el funcionario en X.

Según Benedetti, la Corte Suprema no lo puede investigar debido a que él no desempeña funciones como congresista desde “hace más de tres años”.

El ministro del Interior señaló que Lombana “ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada”.

Para Armando Benedetti, la magistrada Lombana no lo investiga, “sino que explora el planeta Tierra a ver si cometí algún delito”, pues según el funcionario, ella “carece de pruebas para juzgarlo”.

“Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, añadió.

Ante esto, manifestó que acudirá ante entes internacionales para denunciar a la magistrada de la Corte Suprema, por “abuso de poder”.

“Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder", manifestó exembajador de Venezuela.

Benedetti indicó que la magistrada Cristina Lombana comparte “información manipulada” al “FBI" violando "su debido proceso" según él con la única intensión de involucrarlo en "lavado de activos”.

“También denuncio que la ‘magistrada’ Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema”, expresó.

Finalizó haciendo un llamado a la Corte Suprema, para que le ponga atención a lo que catalogó como una “persecución desatada y obsesionada” por parte de la magistrada Cristina Lombana.

