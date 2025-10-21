Borrell: "Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse(le)"

"Maduro es un tirano, de lo peor que se fabrica", expresó este lunes el exjefe de la Unión Europea, Josep Borrell, durante una entrevista a Telemadrid en la que además criticó lo que considera como complicidad de los sectores de la izquierda internacional.

"Ha robado todas las elecciones. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse a Maduro y saludarle afectuosamente. Es un tirano sangriento", afirmó.

A su juicio, la violación de derechos humanos y el autoritarismo que reina en Venezuela no son compatibles con los valores socialistas y democráticos, por lo que aseguró no comprender la complicidad de sectores internacionales.

"No lo digo por nadie, lo digo por todos los que lo hacen, es un tirano sangriento".

Borrell además dio su opinión respecto al papel desempeñado por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero dentro del chavismo.

"No me ha gustado nada el modo en el que Zapatero ha actuado en Venezuela", dijo mientras aclaró que "Zapatero es una persona física e independiente que no representa a España".

Al ser consultado por su postura frente al Nobel de Paz, afirmó que la líder opositora María Corina Machado merece respeto por los riesgos que ha enfrentado en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, contra un "dictador sanguinario". No obstante, dijo que si fuera española no votaría por ella, puesto que la ha ubicado en coordenadas ideológicas "más bien de derechas".