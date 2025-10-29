NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Trinidad y Tobago

Chavismo declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad en medio de discursos ofensivos

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jorge Rodríguez, Pdte de la AN / Foto: VTV
Jorge Rodríguez calificó de "basura" a la gobernante Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington.

El parlamento venezolano, dominado por el chavismo declaró el martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago en medio de tensiones políticas debido a su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que según el régimen buscan el derrocamiento del Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cargó contra la gobernante Kamla Persad-Bissessar y la calificó de "basura" por ser aliada de Washington.

"Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada", dijo antes de la aprobación por unanimidad de la declaración.

El pasado 26 de octubre un buque estadounidense llegó a Puerto España para iniciar ejercicios conjuntos con las fuerzas trinitenses.

Forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región, que llevaron hasta ahora al bombardeo de 14 presuntas narcolanchas con un saldo de al menos 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Persad-Bissessar respondió con ironía a la declaratoria: "Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, así que ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?", indicó en un mensaje de texto a la AFP.

"Los buques de guerra que participan en los ejercicios de interdicción de drogas son propiedad de Estados Unidos, ¿por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?", añadió la gobernante.

Maduro ya suspendió el lunes un acuerdo gasífero suscrito con este archipiélago en 2015. El parlamento también apoyó de forma unánime esta decisión.

La suspensión impacta el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite entre las dos naciones.

El campo tiene 120.000 millones de m3 de gas. Su explotación recién se retomó después de que fuera suspendida en abril por orden de Estados Unidos, que impuso un embargo petrolero a Venezuela y emite los permisos a petroleras para poder operar.

