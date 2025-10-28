Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

La reciente cooperación entre Trinidad y Tobago y los Estados Unidos en maniobras militares ha suscitado la inquietud del gobierno venezolano.

En una reciente intervención pública, Nicolás Maduro mostró con preocupación un mapa que destaca la cercanía de estas operaciones militares con el territorio venezolano.

Este evento ha generado tensiones diplomáticas, desencadenando críticas directas de Maduro hacia la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Durante su discurso, Nicolás Maduro no dudó en expresar su desacuerdo de manera contundente, afirmando: "Lamentablemente, la primera ministra de Trinidad y Tobago es una alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales."

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, anunció el lunes suspensión de un acuerdo energético con Trinidad y Tobago en represalia a la llegada de un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.

Mediante un discurso televisado, Maduro anunció la "suspensión inmediata" acusando a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de transformar a su nación "en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo.

Maduro considera como una "amenaza" las maniobras militares que el país vecino desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)", que recientemente atracó en Puerto España el marco del despliegue militar del presidente Donald Trump en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.