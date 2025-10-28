NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Maduro muestra en un mapa la proximidad de las maniobras de EE. UU. y expresa su inquietud hacia la cooperación de Trinidad y Tobago.

La reciente cooperación entre Trinidad y Tobago y los Estados Unidos en maniobras militares ha suscitado la inquietud del gobierno venezolano.

En una reciente intervención pública, Nicolás Maduro mostró con preocupación un mapa que destaca la cercanía de estas operaciones militares con el territorio venezolano.

Este evento ha generado tensiones diplomáticas, desencadenando críticas directas de Maduro hacia la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Durante su discurso, Nicolás Maduro no dudó en expresar su desacuerdo de manera contundente, afirmando: "Lamentablemente, la primera ministra de Trinidad y Tobago es una alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales."

o

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, anunció el lunes suspensión de un acuerdo energético con Trinidad y Tobago en represalia a la llegada de un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.

Mediante un discurso televisado, Maduro anunció la "suspensión inmediata" acusando a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de transformar a su nación "en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela".

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo.

Maduro considera como una "amenaza" las maniobras militares que el país vecino desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)", que recientemente atracó en Puerto España el marco del despliegue militar del presidente Donald Trump en el Caribe para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Temas relacionados:

Venezuela

Nicolás Maduro

Trinidad y Tobago

Despliegue militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Más de Política

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

José Jerí - presidente de Perú
Perú

Análisis sobre las razones de la crisis política en Perú y los retos que enfrenta el nuevo presidente José Jerí

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Campeones del mundo en la presentación del balón 'Trionda': Jürgen Klinsmann, Cafu, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, y Xavi Hernandez | Foto: AFP
Alessandro Del Piero

Exjugador campeón del mundo filtró por error los uniformes que usarán algunas selecciones en el Mundial de 2026

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
El Tren de Aragua

Autoridades de Colombia y Estados Unidos capturaron a alias "Caracas", presunto "principal articulador logístico y financiero" del Tren de Aragua

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Helicóptero de la FANB
Ejercicios militares

Cayó helicóptero en práctica militar en Venezuela: La piloto y su compañero no reportaron falla y murieron en el acto

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Estados Unidos

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

John Jeremie
Gas

Es oficial: EE.UU. autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan que 'Bocha' Batista estuvo a punto de ser destituido de La Vinotinto tras partido de Eliminatorias de 2024 pero los jugadores lo impidieron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda