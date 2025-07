Cruce de mensajes entre Petro y Uribe luego de que el presidente sugiriera que el exmandatario se sometiera a la JEP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, le respondió a Álvaro Uribe Vélez luego de que iniciara un enfrentamiento entre ambos a través de las redes sociales tras el fallo contra el expresidente por los delitos de fraude procesal, soborno simple y soborno en actuación penal.

Mediante su cuenta de X, Petro Urrego se refirió a la determinación judicial asegurando que "el tema central de la investigación es cómo se fundó el bloque Metro de los paramilitares de Antioquia y por qué lo exterminaron los mismos paramilitares", pero con el transcurso del tiempo la justicia halló "indicios de falsificación de testigos".

Ante eso, el mandatario propuso que Uribe Vélez acuda a la Justicia Especial de Paz (JEP), así como lo han hecho narcotraficantes y guerrilleros, lo que provocó una contundente respuesta del exmandatario Uribe.

"Siempre he solicitado a la Corte Constitucional, cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP incluso, con el sometimiento de narcotraficantes. A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad", dijo Petro.

En la misma red social, el expresidente reaccionó con una contundente respuesta en la que cuestionó el "honor" del actual presidente y lo invitó a aclarar algunos polémicos sucesos que han marcado su Presidencia.

"Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia", señaló.

Ahora bien, se conoció una contra respuesta del jefe de Estado colombiano en X en donde siguió insistiendo en que el exmandatario acuda a la JEP, incluso dijo estar dispuesto a acudir junto al exmandatario a dicha instancia judicial.

"No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso si me torturaron 7 días, y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006", aseguró.

Petro concluyó su mensaje con la frase: "Así que puede usted proceder, expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP".

Recientemente, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, acreditó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal contra Uribe Vélez, lo que ha provocado una tormenta política en el país.