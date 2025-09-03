NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del partido Centro Democrático, se pronunció en La Noche de NTN24 sobre los cuestionamientos de Petro al despliegue militar estadounidense.

El reciente ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas del Caribe ha desatado una controversia internacional sobre las estrategias para combatir el narcotráfico.

Según informes oficiales de Estados Unidos, el operativo destruyó una narcolancha procedente de Venezuela, dejando 11 víctimas fatales identificadas como miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hechtek, advirtió que "cualquiera que trafique drogas en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado, enfrentará el mismo destino".

o

El presidente Donald Trump respaldó la acción militar, señalando que debe servir de advertencia a quienes pretendan introducir drogas a Estados Unidos. "Había cantidades masivas de drogas en la embarcación. Tenemos que proteger a nuestro país y vamos a hacerlo", afirmó Trump.

Sin embargo, la operación ha generado críticas del gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien calificó el hecho como un "asesinato" y argumentó que quienes transportan drogas suelen ser "jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico".

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del partido Centro Democrático, se pronunció en La Noche de NTN24 sobre los cuestionamientos de Petro al despliegue militar estadounidense.

Aquí lo que estamos viendo es que Petro salió del clóset. Antes se hacía el disimulado, decía que le gustaba la democracia, que respetaba la democracia colombiana del mundo, que él era un demócrata. Pero me parece que lo que está mostrando es que mucho más que un demócrata es un hombre de izquierda que considera que defender la izquierda aún por encima de la democracia es más importante.

Aquí puede haber un segundo pacto de la Picota, un pacto de los soles, un pacto que puede poner en peligro las elecciones libres de Colombia”, dijo Valencia.

Estamos hablando de que (el régimen de Venezuela) le ha ofrecido apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, le ha ofrecido una zona binacional, le ha ofrecido comprarle Monómeros, le ha ofrecido incluso que le compraba el petróleo y el gas que no iba a producir Colombia para hacerle negocio al dictador”, agregó.

o

En ese sentido, la precandidata presidencial se preguntó las razones detrás de ese trato. “Y la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuál es el acuerdo? Porque uno no defiende a un dictador de gratis, uno no defiende a un tirano perseguido por los Estados Unidos y las democracias occidentales, que se robó las elecciones abiertamente, de gratis. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a cambio de qué?”, dijo.

“Eso empieza a mostrar que de pronto Petro, si se quiere quedar, vuelvo y lo repito, está hecho todo un sol”, subrayó.

Por su parte, Carlos Martínez Caballero, coronel retirado del Ejército colombiano, sostuvo que la lancha atacada por Estados Unidos mostraba, por su velocidad, su intención delictiva.

“Cuando ya se declara terrorista un grupo armado, cuando ya observamos y tenemos claro que desde Venezuela está saliendo este tipo de embarcaciones a una alta velocidad, y además del análisis de los radares de las trazas, está más que demostrado que sí había un acto delictivo al interior”, señaló.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Despliegue militar de Estados Unidos

Centro Democrático

Régimen de Maduro

La Noche

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Política

Ver más
Abdalá Bucaram, abogado y expresidente del Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

"Este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones": secretario Rubio sobre violencia en Colombia que llevó a magnicidio de Miguel Uribe

Nicolás Maduro

Maduro se declara "más fuerte", agradece a Petro el despliegue en la frontera y dice tener apoyo internacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jóven trabajando desde casa - Foto de referencia: pexels
Teletrabajo

Licenciada en Educación explica por qué 8 de cada 10 jóvenes venezolanos prefiere el teletrabajo

Abdalá Bucaram, abogado y expresidente del Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro vuelve a pronunciarse sobre el despliegue militar de Estados Unidos que avanza por el Caribe hacia los límites del mar de Venezuela

La cantante colombiana Karol G en Nueva York-Foto: EFE
Karol G

"Recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial": Karol G publicó emotivo video cuando cantaba sin saber inglés y brindó un mensaje inspirador

Maía, cantante - Foto @maiamusical
Mujeres

Maía revela detalles sobre su nuevo álbum "Colores" y reflexiona sobre su carrera musical de 23 años

Jugadores selección de Bolivia - Foto. EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Con calculadora en mano e importantes novedades, estos son los elegidos por Bolivia para enfrentar a Colombia y Brasil por Eliminatorias

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

"El que destaca se queda afuera, el que anda mal es convocado": periodista arremete contra los elegidos por 'Bocha' Batista para las Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano