"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

El reciente ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas del Caribe ha desatado una controversia internacional sobre las estrategias para combatir el narcotráfico.

Según informes oficiales de Estados Unidos, el operativo destruyó una narcolancha procedente de Venezuela, dejando 11 víctimas fatales identificadas como miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hechtek, advirtió que "cualquiera que trafique drogas en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado, enfrentará el mismo destino".

El presidente Donald Trump respaldó la acción militar, señalando que debe servir de advertencia a quienes pretendan introducir drogas a Estados Unidos. "Había cantidades masivas de drogas en la embarcación. Tenemos que proteger a nuestro país y vamos a hacerlo", afirmó Trump.

Sin embargo, la operación ha generado críticas del gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien calificó el hecho como un "asesinato" y argumentó que quienes transportan drogas suelen ser "jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico".

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del partido Centro Democrático, se pronunció en La Noche de NTN24 sobre los cuestionamientos de Petro al despliegue militar estadounidense.

Aquí lo que estamos viendo es que Petro salió del clóset. Antes se hacía el disimulado, decía que le gustaba la democracia, que respetaba la democracia colombiana del mundo, que él era un demócrata. Pero me parece que lo que está mostrando es que mucho más que un demócrata es un hombre de izquierda que considera que defender la izquierda aún por encima de la democracia es más importante.

“Aquí puede haber un segundo pacto de la Picota, un pacto de los soles, un pacto que puede poner en peligro las elecciones libres de Colombia”, dijo Valencia.

“Estamos hablando de que (el régimen de Venezuela) le ha ofrecido apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, le ha ofrecido una zona binacional, le ha ofrecido comprarle Monómeros, le ha ofrecido incluso que le compraba el petróleo y el gas que no iba a producir Colombia para hacerle negocio al dictador”, agregó.

En ese sentido, la precandidata presidencial se preguntó las razones detrás de ese trato. “Y la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuál es el acuerdo? Porque uno no defiende a un dictador de gratis, uno no defiende a un tirano perseguido por los Estados Unidos y las democracias occidentales, que se robó las elecciones abiertamente, de gratis. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a cambio de qué?”, dijo.

“Eso empieza a mostrar que de pronto Petro, si se quiere quedar, vuelvo y lo repito, está hecho todo un sol”, subrayó.

Por su parte, Carlos Martínez Caballero, coronel retirado del Ejército colombiano, sostuvo que la lancha atacada por Estados Unidos mostraba, por su velocidad, su intención delictiva.

“Cuando ya se declara terrorista un grupo armado, cuando ya observamos y tenemos claro que desde Venezuela está saliendo este tipo de embarcaciones a una alta velocidad, y además del análisis de los radares de las trazas, está más que demostrado que sí había un acto delictivo al interior”, señaló.