Lunes, 27 de octubre de 2025
España

Duro revés para Pedro Sánchez en España: Puigdemont le retira su apoyo y busca "ejercer la oposición"

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont - AFP
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont - AFP
El político español alegó incumplimientos de los acuerdos de su pacto parlamentario con los socialistas.

Este lunes 27 de octubre, el líder independentista catalán Carles Puigdemont anunció que la dirección de su partido decidió "romper" su acuerdo parlamentario con los socialistas, lo que representa un duro revés para el Gobierno de España, ya que dicho apoyo permitió a Pedro Sánchez ser reelegido hace dos años.

Tras una reunión de su formación, Junts per Catalunya (JxCat), Puigdemont indicó en una conferencia de prensa que la decisión se someterá a los militantes del partido, por lo que los resultados de la votación se conocerán el jueves en la tarde.

El político alegó incumplimientos de los acuerdos de su pacto y subrayó que la dirección de Junts "ha decidido romper su apoyo al Partido de los Socialistas, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia".

"Si a partir del jueves a las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo adoptado esta mañana por unanimidad (...), el gobierno español no tendrá, ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura: no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar", sentenció Puigdemont.

Actualmente, Sánchez encabeza un gobierno de izquierdas en minoría parlamentaria. El líder socialista reiteró hace unos días su voluntad de cumplir la legislatura hasta el final, en 2027, aunque no consiga aprobar presupuestos.

Para lograr su investidura luego de las elecciones de 2023, y unas complejas negociaciones, Junts accedió a brindarle el apoyo clave de sus siete diputados en el Congreso.

Como parte de la negociación, Sánchez se comprometió a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por la tentativa separatista de 2017, a trabajar para que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea o a realizar reuniones periódicas con un mediador para comprobar el avance de los acuerdos.

Junts, que en la mayoría de veces enfatizó que estos acuerdos no implicaban un apoyo a todas las leyes impulsadas por el ejecutivo de izquierdas, alega que los socialistas no han cumplido con lo acordado.

"No hay voluntad por parte del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma", criticó Puigdemont.

Pese a que el Parlamento de España aprobó la ley de amnistía en 2024, el líder de Junts no ha podido beneficiarse porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Actualmente, Puigdemont sigue residiendo en Bélgica a la espera de que se decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.

