En los últimos días, las autoridades colombianas informaron que se han investigado planes para atentar contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez.

En medio de una convulsa campaña electoral, opositores han denunciado escaladas de violencia y muchos de ellos han recibido esquemas de seguridad reforzados.

Desde el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se han registrado múltiples casos de violencia política en contra de aspirantes, activistas y representantes de colectividades.

Precandidatos como María Fernanda Cabal, del partido opositor Centro Democrático, asegura que no hay garantías para los comicios presidenciales del próximo año.

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Club de Prensa Colombia habló con Claudia Palacios, periodista y columnista de El Tiempo, y Laura Puente, directora de Cablenoticias.