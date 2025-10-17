NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Club de Prensa Colombia habló con Claudia Palacios, periodista y columnista de El Tiempo, y Laura Puente, directora de Cablenoticias.

En los últimos días, las autoridades colombianas informaron que se han investigado planes para atentar contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez.

En medio de una convulsa campaña electoral, opositores han denunciado escaladas de violencia y muchos de ellos han recibido esquemas de seguridad reforzados.

Desde el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se han registrado múltiples casos de violencia política en contra de aspirantes, activistas y representantes de colectividades.

Precandidatos como María Fernanda Cabal, del partido opositor Centro Democrático, asegura que no hay garantías para los comicios presidenciales del próximo año.

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Club de Prensa Colombia habló con Claudia Palacios, periodista y columnista de El Tiempo, y Laura Puente, directora de Cablenoticias.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Elecciones

Violencia

Violencia en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Política

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ministro de la Defensa del régimen - AFP
Estado de emergencia

Régimen de Maduro evalúa escalar del "estado de excepción" al estado de "conmoción exterior"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump y Lula conversaron telefónicamente y acordaron tener una reunión diplomática

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Búsqueda de los mineros que quedaron atrapados | Foto: AFP
Mineros

Hallan muertos a los siete mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, en Champions League - Foto: EFE
Luis Díaz

"Éramos felices y no lo sabíamos": aficionados del Liverpool recuerdan a Luis Díaz tras dura derrota en Champions League ante Galatasaray

Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ministro de la Defensa del régimen - AFP
Estado de emergencia

Régimen de Maduro evalúa escalar del "estado de excepción" al estado de "conmoción exterior"

Helicóptero Mh-6, conocido como Little Bird (AFP)
Despliegue militar

Helicópteros de escuadrón que eliminó a Bin Laden en Pakistán realizaron sobrevuelo cerca de Venezuela

Ciudad de Gaza (AFP)
Guerra en Gaza

Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava

Trago genérico / FOTO: EFE
Colombia

Más de 10 personas murieron y otras están en grave estado de salud tras consumir un trago llamado ‘cococho’ en Barranquilla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda