Martes, 02 de septiembre de 2025
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
El jefe de la diplomacia estadounidense estará en México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre.

Este 2 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comenzó una gira por países de la región latinoamericana, con México y Ecuador como destinos principales.

El jefe de la diplomacia estadounidense de la Administración del presidente Donald Trump emprendió su viaje para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos en la región, como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, la inmigración irregular, entre otros.

La primera parada de Rubio será el país azteca, donde se prevé que arribe al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este martes en horas de la tarde. Posteriormente, el miércoles 3, se reunirá con la presidente Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional a las 10:00 a.m.

En dicho encuentro se abordará la agenda de seguridad contra organizaciones criminales, la profundización de las relaciones bilaterales y el combate al tráfico de fentanilo. Se espera que ambos líderes anuncien importantes acuerdos tras una conferencia de prensa conjunta en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cabe destacar que la visita del alto funcionario estadounidense a México se produce en un contexto de tensiones diplomáticas, luego de las declaraciones del presidente Trump que afirmó que "México está gobernado por los carteles". Sin embargo, Sheinbaum ha enfatizado su intención de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, destacando la importancia de la cooperación bilateral.

El analista político Gricha Raether indicó en una entrevista con NTN24 que la visita a México deja en evidencia que ambas naciones están alcanzando niveles de colaboración y de posibles acuerdos y que el viaje representaría “un éxito” en la agenda bilateral entre ambos países.

Tras dejar México, Rubio partirá a Quito, la capital de Ecuador, donde se prevé que arribe en horas de la noche para dar inicio con su agenda en el país andino.

Para el jueves 4, se tiene prevista una reunión de alto nivel en el Palacio de Carondelet en horas de la mañana con el presidente Daniel Noboa y donde se ofrecerá una rueda de prensa conjunta alrededor de las 10:30 a.m.

En cuanto al viaje a Ecuador, el analista político Gricha Raether apuntó que Noboa es una persona que está muy alineada con los intereses de Estados Unidos y que la nación norteamericana está retomando el poder que dejó pasar la administración del presidente Joe Biden.

En una publicación en las redes sociales, el Departamento de Estado aseguró que el viaje del secretario buscará reforzar la política exterior de “Estados Unidos primero”. “El liderazgo estadounidense ha regresado al hemisferio occidental gracias a la administración Trump”, comentó.

