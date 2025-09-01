NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que Marco Rubio quiere "manchar de sangre" las manos de Trump con Venezuela

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro convocó este lunes a la prensa internacional para hablar del despliegue militar en el Caribe.

Nicolás Maduro considera que el secretario de Estado, Marco Rubio, al que califica como "el jefe de la guerra", es quien ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump a actuar contra su régimen en Venezuela.

o

Estados Unidos ha enviado ocho barcos al Caribe para combatir el narcotráfico, pero apuntando directamente contra el Cartel de los Soles, del que responsabiliza a Maduro y a los altos jerarcas militares de Venezuela.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años, ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino apuntan hacia Venezuela, es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta", dijo Maduro en Caracas.

DIÁLOGO "MALTRECHO"

o

El jefe del régimen chavista admite que los dos canales de diálogo que tenía con Estados Unidos no están en su mejor momento.

"Siempre tenemos los canales de conversación abiertos con Estados Unidos tenemos dos, mallevados, Macnamara en Bogotá; él vino el día que se le entregaron los terroristas y cuando habló conmigo se derritió. Y el otro canal es con (Rich) Grenell".

Sin embargo asegura que esos canales están "maltrechos". "Ojalá esos canales se recuperaran. Quieren manchar de sangre las manos de Trump, él es audaz, él verá. Ante la amenaza máxima preparación y rebeldia, pero está manchando el honor del apellido Trump".

o

INCAUTACIÓN

Maduro aseguró que el nivel de incautación de drogas de este año es "altísimo", sin embargo cree que el tráfico por Venezuela es apenas del 8 %. "Ni el uno por ciento debe pasar. Se equivocan con esa narrativa y que para combatir el narcotráfico. Es una narrativa absurda que se cae por su propio peso".

Marco Rubio hará una visita a Ecuador, que gobierna Daniel Noboa, y dijo que hay que esperar "con qué sale" el secretario de Estado cuando esté ahí, y aseguró que a Noboa Estados Unidos "lo tienen agarrado por las que te conté. Le saben toda la historia" sobre el supuesto negocio de sus empresas con la distribución de cocaína a EE.UU y Europa. "Hicieron con Ecuador lo que hicieron con Colombia. Lo saben los militares ecuatorianos".

