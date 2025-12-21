NTN24
Elecciones en Honduras

¿Cuáles son las verdaderas causas del retraso electoral en Honduras?

diciembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Kenneth Madrid, abogado y analista político, habló sobre la realidad electoral hondureña en el programa La Tarde de NTN24.

21 días han pasado desde unas elecciones que han elevado las tensiones en Honduras y a la fecha, todavía no hay no hay un presidente electo.

Entre intentos del oficialismo por denunciar un supuesto fraude y los retrasos e inconsistencias en los conteos especiales, está por vencerse el plazo para que el Consejo Nacional Electoral declare un ganador o, de lo contrario, será el congreso el que resuelva en sesión plenaria.

o

Este domingo fue paralizado el escrutinio especial por nuevos incidentes en el centro logístico electoral y la consejera electoral Cossette López, lo calificó de "retraso malicioso".

"Hay dos partidos políticos, Nacional y Liberal, que están muy cercanos: hay menos de un punto porcentual de diferencia entre ellos. Y está Libertad y Refundación en un lejano tercer lugar que es el partido oficialista de izquierda y que no fue favorecido en las urnas", contextualizó Madrid.

El analista político dijo que el órgano electoral es el único encargado en precisar quién es el ganador, a propósito de una serie de especulaciones desde algunos sectores políticos.

"Uno esperaría que el 30 de diciembre haya una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral", adelantó Madrid, quien precisó que, si el tema se traslada hasta el parlamento hondureño, se formaría una comisión permanente que el abogado considera "carece de legitimidad".

o

En caso de que se termine el plazo para que el Consejo Nacional Electoral anuncie un ganador y sea el congreso el que resuelva en sesión plenaria, "la crisis se escalaría a un poder mayor porque las fuerzas políticas en el actual congreso nacional están muy confrontadas y polarizadas y no le convendría a Honduras", aseguró Madrid.

