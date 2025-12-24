Consejo Nacional Electoral proclama a Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras tras reconteo de votos

El empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles como nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

De acuerdo a la autoridad electoral, Asfura obtuvo el 40,27% de los votos, mientras que su contrincante más cercano se quedó con el 39,53%.

Dado el favoritismo del presidente estadounidense por Asfura, tras conocerse la proclamación del nuevo presidente, Marco Rubio, secretario de Estado, celebró la elección en el país centroamericano.

"El pueblo hondureño se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras. Estados Unidos felicita al presidente electo

y espera trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", dijo el funcionario.