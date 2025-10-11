NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Dina Boluarte

¿La inseguridad terminó siendo determinante para la salida de Dina Boluarte de la presidencia de Perú?

octubre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ricardo Soberón, consultor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, diálogo en La Tarde de NTN24 sobre la crisis política que atraviesa Perú.

El Congreso de Perú destituyó el pasado jueves a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar el mismo día un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

Uno de los hechos que terminó erosionando su presidencia fue la balacera que se presentó durante esa misma semana en el distrito de Chorrillos, al sur de la capital peruana, durante el concierto de la banda norteña Agua Marina.

o

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas, cuatro miembros de la banda musical.

Ricardo Soberón, consultor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, diálogo en La Tarde de NTN24 sobre la crisis política que atraviesa Perú.

Efectivamente, el gobierno de Dina Boluarte ha sido el más inexperto e incapaz en tratar de entender los problemas de inseguridad ciudadana”, expresó.

“La convergencia de criminalidades es la que ha ocasionado la situación que está atravesando el país”, detalló.

o

En ese sentido, señaló que a eso se suma la baja popularidad de la exmandataria. “Dina Boluarte tenía el 98% de desaprobación”, declaró.

“La crisis política de Perú no ha terminado, está en desarrollo”, advirtió.

¿La inseguridad terminó siendo determinante para la salida de Dina Boluarte de la presidencia de Perú?

