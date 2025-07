"Los afrodescendientes somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar": fuertes palabras de la vicepresidente Francia Márquez sobre su situación en el Gobierno Petro

Francia Márquez dejó en evidencia su incomodidad con el gobierno de Gustavo Petro tras relatar lo que ha sido su experiencia desde que fue elegida en 2022 como la primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia de Colombia.

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en la ciudad colombiana de Cali, este viernes Márquez dejó en evidencia sus diferencias con Gustavo Petro, quien en días pasados brindó unas polémicas declaraciones en medio del consejo de ministros, las cuales fueron calificadas como racistas.

“Nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales (...) Le prometí a Florián que iba a ser viceministro”, dijo Petro sobre la vicepresidente a quien también señaló de ser parte de un supuesto plan con el excanciller Álvaro Leyva para derrocarlo.

La respuesta de Márquez llegó este viernes con fuertes palabras en contra del gobierno de Gustavo Petro y su paso por el gobierno desde que fue elegida tres años atrás.

“No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no me duele, que no cansa que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas de expulsión, nos asfixia en sus desconfianzas y luego nos culpa por no respirar. ¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos y las balas”, dijo Márquez.

“Narrativas que repiten torpe, incapaz, desconfiable, desleal y traidora crean el terreno perfecto para que alguien considere que al eliminarnos hace patria”, añadió.

A su vez, señaló que desde la campaña presidencial ha sufrido episodios de discriminación y rechazo como vicepresidente y en el cargo de ministra de Igualdad, el cual ocupó hasta febrero de este año.

“Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de discriminación, sabotaje y exclusión”, contó. “Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar (...) se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes y si no obedecemos entonces viene el castigo”.

La vicepresidente también se refirió a su salida del Ministerio de la Igualdad, del cual fue ministra durante pocos meses desde la creación de la cartera en 2023.

“Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos y sin apoyo. Cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco y lo hice a pesar del bloqueo sistemático. Me acusaron de no ejecutar cuando jamás me entregaron un instrumento para hacerlo”, indicó.

“Se promovió la idea de que como soy negra seguro robo, sin haber tocado un peso, me trataron como criminal”, subrayó.

Al mismo tiempo, sostuvo durante estos años en el poder pasó de ser calificada de “heroína” a ser señalada de “traidora”.

“El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció (...) pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”, asegura la vicepresidenta Francia Márquez”, expresó.