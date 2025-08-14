NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
María Corina Machado

Machado advierte que los "pocos" aliados de Maduro tienen "horas" para tomar una decisión

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: X
A juicio de la opositora, la presión internacional está creciendo e incluso se refleja en el alto mando.

"Maduro y sus tropas ven que sus opciones se están agotando. Así que, al final, quienes aún apoyan a Maduro tendrán que tomar una decisión, y tienen muy poco tiempo para hacerlo", afirmó la líder opositora María Corina Machado durante una entrevista a Fox News, en la que expresó que el aumento de la recompensa de Estados Unidos por información y captura del gobernante venezolano por vínculos con el narcotráfico, es una medida que envía un "mensaje claro" al régimen.

El pasado 7 de agosto la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro.

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", acusó.

Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

Hasta la fecha, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) "ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas vinculadas" al propio líder chavista.

Machado agradeció las acciones tomadas por el presidente Donald Trump. No obstante, aclaró que ya los venezolanos decidieron un cambio de mandato el 28 de julio de 2024, elecciones que reclaman como fraude y que hasta la fecha las autoridades no han mostrado detalles de los escrutinios que den como ganador a Maduro.

"Los venezolanos estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump por su apoyo inquebrantable a la libertad y la justicia, y por sus acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal y terrorista", dijo.

A juicio de la opositora, la presión internacional está creciendo e incluso se refleja en el alto mando. Además señala que los ciudadanos están listos para recuperar la libertad.

Recordó que mientras el país se encuentra sumergido en crisis, los corruptos ostentan lujosos patrimonios como los más de 700 millones de dólares en bienes incautados a aliados del régimen en Estados Unidos y República Dominicana.

"El pueblo venezolano está hambriento, los niños van a la escuela solo dos veces por semana y los maestros ganan un dólar al día, mientras cientos de millones de dólares robados se lavan en mansiones y aviones privados".

Por otra parte, reiteró que su equipo está listo para llevar a cabo una transición organizada en el país.

Finalmente Machado expresó sentir confianza en la Casa Blanca para consolidar la libertad de Venezuela.

"Millones de venezolanos quieren regresar a casa, incluyendo más de medio millón que viven en Estados Unidos y quieren regresar para reconstruir nuestro país y reunir a nuestras familias", dijo.

