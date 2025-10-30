NTN24
Así fue como Warner Bros. anunció la película de Hello Kitty, el popular personaje gatuno japonés

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
La cinta será estrenada en 2028, según informó Warner Bros. en las redes sociales.

Este miércoles, el estudio de cine y entretenimiento estadounidense Warner Bros. anunció que producirá una película basada en Hello Kitty, la popular gata japonesa de la compañía Sanrio que fue creada por Yuko Shimizu en 1974.

La noticia fue confirmada a través de una publicación de la compañía norteamericana en las redes sociales en la que reveló que la cinta será estrenada en 2028.

“¡Hola, Hollywood! ¡Hello Kitty, la película, llegará a los cines el 21 de julio de 2028!”, escribió Warner Bros. en la descripción de un video en al que se ve a una persona caracterizada como el popular personaje, mientras señala un silo de agua que tiene estampado el logo del estudio de cine con el tradicional moño rosado de la gata en un costado.

Aunque son muy pocos los detalles que se conocen, la prensa especializada en séptimo arte reveló que la cinta animada estará dirigida por Leo Matsuda y escrita por Dana Fox, quien fuera el guionista de “Wicked”.

Además, se dice que la cinta es una producción de Warner Bros. Pictures Animation junto a New Line Cinema.

De acuerdo con reportes sobre la historia del personaje, se dice que Hello Kitty fue introducido hace por lo menos medio siglo por Sanrio. Su nombre es Kitty White, una felina que habita con su familia en los suburbios de Londres.

En 2024, la cadena CNN reseñó que el personaje es un gran motor comercial que ha hecho ganar a su creadora unos $80.000 millones de dólares y es unas de las franquicias más importantes de la historia junto a Pokémon, Mickey Mouse y Winnie-the-Pooh.

Pero no solo Yuko Shimizu se queda con la autoría del personaje, pues otras diseñadoras comparten la creación como Yuko Shimizu y Yuko Yamaguchi, según CNN.

La nueva película se une a un grupo de producciones inspiradas en juguetes, como “Barbie”, “The Lego Movie”, “Transformers” y muchas otras más.

