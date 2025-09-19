Proyecto de ley le daría facultades a Trump para atacar países y matar terroristas en medio de la afrenta contra el narcotráfico

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur y el ataque a una nueva lancha que, según Washington, llevaba droga, en las últimas horas se conoció que en el poder ejecutivo y legislativo está circulando una propuesta que podría darle más facultades a Donald Trump para enfrentar el narcotráfico.

Según detalló el diario estadounidense The New York Times, el proyecto de ley busca otorgarle amplios poderes a la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico, un flagelo al que Washington ve como una amenaza para el país.

El proyecto le daría facultades a Trump para ordenar dar de baja narcotraficantes y también atacar países que patrocinen el tráfico de drogas.

Incluso, The New York Times reveló que la Casa Blanca ha estado distribuyendo el proyecto “por todo el poder ejecutivo” y que habría sido elaborado por Cory Mills, congresista republicano de Florida, veterano de guerra y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas.

No obstante, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, no quiso dar detalles al ser consultada sobre la propuesta e indicó que está prohibido discutir sobre proyectos en borrador.

Dicho proyecto comienza a tomar fuerza en medio del despliegue militar en el Caribe Sur ordenado por Donald Trump para combatir el narcotráfico y al Cartel de los Soles, organización denominada como terroristas que, según Estados Unidos, sería liderada por Nicolás Maduro.

Cabe resaltar que los demócratas han cuestionado la actuación de las fuerzas militares estadounidense en el Caribe con el ataque a cuatro lanchas, supuestamente, cargadas con droga. Sin embargo, la administración de Trump se ha defendido alegando que tienen el poder constitucional para hacerlo.