NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Donald Trump

Proyecto de ley le daría facultades a Trump para atacar países y matar terroristas en medio de la afrenta contra el narcotráfico

septiembre 19, 2025
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya ataque de EE. UU. a una embarcación - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya ataque de EE. UU. a una embarcación - Fotos: EFE
El diario estadounidense The New York Times reveló que la propuesta ya circula en la Casa Blanca.

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur y el ataque a una nueva lancha que, según Washington, llevaba droga, en las últimas horas se conoció que en el poder ejecutivo y legislativo está circulando una propuesta que podría darle más facultades a Donald Trump para enfrentar el narcotráfico.

Según detalló el diario estadounidense The New York Times, el proyecto de ley busca otorgarle amplios poderes a la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico, un flagelo al que Washington ve como una amenaza para el país.

El proyecto le daría facultades a Trump para ordenar dar de baja narcotraficantes y también atacar países que patrocinen el tráfico de drogas.

o

Incluso, The New York Times reveló que la Casa Blanca ha estado distribuyendo el proyecto “por todo el poder ejecutivo” y que habría sido elaborado por Cory Mills, congresista republicano de Florida, veterano de guerra y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas.

No obstante, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, no quiso dar detalles al ser consultada sobre la propuesta e indicó que está prohibido discutir sobre proyectos en borrador.

Dicho proyecto comienza a tomar fuerza en medio del despliegue militar en el Caribe Sur ordenado por Donald Trump para combatir el narcotráfico y al Cartel de los Soles, organización denominada como terroristas que, según Estados Unidos, sería liderada por Nicolás Maduro.

o

Cabe resaltar que los demócratas han cuestionado la actuación de las fuerzas militares estadounidense en el Caribe con el ataque a cuatro lanchas, supuestamente, cargadas con droga. Sin embargo, la administración de Trump se ha defendido alegando que tienen el poder constitucional para hacerlo.

Temas relacionados:

Donald Trump

Congreso de Estados Unidos

Proyecto de ley

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Pilotos venezolanos - Foto de referencia EFE
Cartel de Los Soles

Dos generales del régimen venezolano estarían colaborando con Estados Unidos proporcionando información clave sobre operaciones del Cartel de los Soles

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Foto de referencia de la JEP | AFP
JEP

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Hamburguesa venezolana | Foto Canva
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

Más de Política

Ver más
Muerte de Charlie Kirk - AFP
Charlie Kirk

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Régimen de Maduro

Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos

Motivos detrás de la gira de Marco Rubio por América Latina | Foto EFE
La Tarde

Experta explica la importancia de la visita de Marco Rubio a México: "Las cuerdas están sumamente estiradas"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El tenista italiano Jannik Sinner. (AFP)
Jannik Sinner

Un aficionado fue grabado cuando intentó robar en pleno estadio al lado de la cancha en el US Open al tenista número uno del mundo

Alligator Alcatraz | Foto: AFP
Alligator Alcatraz

Jueza federal niega petición del gobierno Trump y ratifica el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en 60 días

Ismael Mayo Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

"Cada vez que la señora Sheinbaum habla del ‘Mayo’ Zambada se ve muy preocupada": Anabel Hernández tras confesión de culpabilidad del líder del Cartel de Sinaloa

Marco Rubio - Claudia Sheinbaum (AFP)
Gobierno de México

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Trinidad y Tobago

"No siento ninguna compasión por los traficantes": Trinidad y Tobago apoya el ataque a barco con droga que salió de Venezuela

Tendido eléctrico en Venezuela - AFP
Apagones Venezuela

Régimen denuncia segundo "ataque" en menos de una semana al sistema eléctrico venezolano

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda