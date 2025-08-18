¿Qué esperar del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum que tendrá a la disminución de la pobreza como bandera?

El próximo 1 de septiembre, la presidente Claudia Sheinbaum divulgará su primer informe de gobierno con mucha celebración respecto a la reducción de la pobreza multidimensional. No obstante, otros problemas aquejan la administración de la mandataria.

Alberto Bello, periodista y analista; Fausto Pretelín, editor de El Economista, y Arturo Huerta, columnista en La Jornada, analizaron este tema en Mesa de Periodistas de NTN24.

“Es un gran logro haber reducido la pobreza, pero tenemos algunos indicadores que en algunos aspectos como atención a la salud y educación empeoran”, dijo Bello.

Sin embargo, Pretelín aseguró que “si no hay un crecimiento de la economía se va mermando la capacidad a nivel nacional del poder adquisitivo”.

Entretanto, Arturo Huerta, sostuvo que “para combatir la pobreza hay que generar empleos productivos bien remunerado, es decir, empleos formales”.

“El empleo formal no ha incrementado y por el contrario ha estado disminuyendo”, subrayó.