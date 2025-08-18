NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
Claudia Sheinbaum

¿Qué esperar del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum que tendrá a la disminución de la pobreza como bandera?

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Alberto Bello, periodista y analista; Fausto Pretelín, editor de El Economista, y Arturo Huerta, columnista en La Jornada, analizaron este tema en Mesa de Periodistas de NTN24.

El próximo 1 de septiembre, la presidente Claudia Sheinbaum divulgará su primer informe de gobierno con mucha celebración respecto a la reducción de la pobreza multidimensional. No obstante, otros problemas aquejan la administración de la mandataria.

Alberto Bello, periodista y analista; Fausto Pretelín, editor de El Economista, y Arturo Huerta, columnista en La Jornada, analizaron este tema en Mesa de Periodistas de NTN24.

Es un gran logro haber reducido la pobreza, pero tenemos algunos indicadores que en algunos aspectos como atención a la salud y educación empeoran”, dijo Bello.

o

Sin embargo, Pretelín aseguró que “si no hay un crecimiento de la economía se va mermando la capacidad a nivel nacional del poder adquisitivo”.

Entretanto, Arturo Huerta, sostuvo que “para combatir la pobreza hay que generar empleos productivos bien remunerado, es decir, empleos formales”.

“El empleo formal no ha incrementado y por el contrario ha estado disminuyendo”, subrayó.

o

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

México

Pobreza

Informe

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Política

Ver más
Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Honras fúnebres a Miguel Uribe - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Agente del Sebin / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Represión en Venezuela

"Hay precedentes de muertos en los centros de tortura": hijo de Perkins Rocha sobre la represión del régimen a un año de las elecciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

DDHH

Estilista que denunció abuso sexual en el CECOT se reencontró finalmente con su familia en Táchira

Messi y Camilo Vargas | Foto: EFE
Messi

Messi buscó a Camilo Vargas, portero de la Selección Colombia, para pedirle su camiseta al final de un tenso partido

Catalina Usme - EFE
Fútbol

El mensaje con el que equipo de Catalina Usme la despidió en plena Copa América Femenina

Luis Díaz junto a su entrenador Arne Slot | Foto: AFP
Luis Díaz

¿Su salida es definitiva? Arne Slot habló sobre el futuro de Luis Díaz en el Liverpool en medio de las especulaciones de su llegada al Bayern Múnich

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

Sudán - Foto de referencia
Ejército

Televisión estatal de Sudán afirma que el ejército destruyó un avión emiratí con supuestos mercenarios colombianos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano