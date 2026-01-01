NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Jueves, 01 de enero de 2026
Zohran Mamdani

"Quieren saber si la izquierda puede gobernar": Zohran Mamdani en juramentación como nuevo alcalde de Nueva York

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Zohran Mamdani tomó juramento ante el adalid de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders.

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que la ciudad va a ser "un ejemplo para el mundo" y que va a mostrar que "la izquierda puede gobernar", en un discurso con motivo de su investidura.

"Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar (...) Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse. Entonces, unidos, impulsados por nuestra determinación, haremos lo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: seremos un ejemplo para el mundo", aseguró el alcalde electo de 34 años.

o

Ante un público de miles de personas reunidas en el frío a los pies del Ayuntamiento de Manhattan, el nuevo alcalde, procedente de la pequeña formación Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), aseguró que no renegaría de sus promesas de campaña, basadas en la lucha contra el alto costo de la vida.

"A partir de hoy, gobernaremos con amplitud y audacia. Puede que no siempre logremos nuestros objetivos, pero jamás se nos podrá reprochar haber carecido de coraje y de haberlo intentado", afirmó.

Tras una primera toma de juramento realizada el miércoles por la noche ante Letitia James, la fiscal demócrata del Estado de Nueva York y enemiga declarada de Donald Trump, Zohran Mamdani tomó juramento ante el adalid de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders.

o

"En un momento de la historia de nuestro país en el que vemos demasiado odio, demasiada división y demasiada injusticia, ¡gracias por haber elegido a Zohran Mamdani como su alcalde de Nueva York!”, lanzó a la multitud el senador de Vermont, de 84 años.

Temas relacionados:

Zohran Mamdani

Alcalde de Nueva York

Juramentación

Políticas

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué el 2026 sería clave para Venezuela? El análisis tras los mensajes de María Corina Machado y Edmundo González

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Política

Ver más
Diosdado Cabello
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

La nueva advertencia de Diosdado Cabello a Trinidad y Tobago aumenta la tensión entre Venezuela y la isla

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Trump y Zelenski

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que intervendrá en el conflicto Camboya-Tailandia: "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países poderosos'?"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fuegos artificiales / Perros - Fotos de referencia: EFE
Perros

¿Qué hacer para calmar a tu perro ante los fuegos artificiales?: Recomendaciones de especialistas

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España (AFP)
España

A juicio por corrupción exministro cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Rosalía | Foto AFP
Rosalía

Rosalía hace historia en Billboard al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el No.1

Lluvia de meteoritos | Foto NASA
Lluvia de estrellas

Este fin de semana se dará la noche más brillante del año por la lluvia de meteoritos “Gemínidas”, que estará en su pico más alto: Consejos y horarios de observación para Colombia y Venezuela

Camiseta de Chapecoense en Homenaje a Atlético Nacional - Foto captura: X @ChapecoenseReal
Atlético Nacional

"En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió": así rinde homenaje Chapecoense a Atlético Nacional a 10 años de tragedia que enlutó al fútbol

Selección Colombia - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la selección que Colombia ha enfrentado más veces en la fase de grupos de la Copa del Mundo y los rivales que ha tenido en esta instancia del certamen

Aerolinea JetBlue | Foto AFP
Avión

JetBlue se pronuncia después de que uno de sus aviones estuviera cerca de chocarse con una aeronave militar de EE. UU. en Curazao

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre