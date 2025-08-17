NTN24
Domingo, 17 de agosto de 2025
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: cierran las urnas y comienza el conteo de votos para elegir presidente y renovar el poder legislativo

agosto 17, 2025
Por: Luis Cifuentes
Elecciones Bolivia - Foto: EFE
Según la autoridad electoral, la jornada de votación de este domingo ha transcurrido con normalidad.

Este domingo, Bolivia acudió a las urnas para elegir nuevo presidente y renovar los escaños legislativos de las dos cámaras. Más de 7,9 millones de personas estaban habilitadas para votar, lo cual es obligatorio por ley en el país del Altiplano.

El Tribunal Supremo Electoral, en cabeza de Óscar Hassenteufel, aseguró que la jornada electoral ha transcurrido con normalidad y sin incidentes relevantes.

En general, ha sido una jornada tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto”, dijo Hassenteufel.

Se espera que después del cierre de los centros de votación, los jurados realicen un primer escrutinito y luego se lleve a cabo el conteo de votos.

Según ha indicado la autoridad electoral, los primeros resultados se conocerán a las 9 de la noche, hora local.

Uno de los incidentes se presentó en la región de Basilio, en el departamento de Santa Cruz, donde llegaron las papeletas equivocadas y la votación se retrasó tres horas. En ese sentido, las autoridades departamentales anunciaron que la jornada en dicha región podría extenderse hasta las 7 de la noche (hora local).

En el exterior, el primer país en abrir las urnas fue Japón. Cabe resaltar que cinco países, Argentina, España, Brasil, Chile y Estados Unidos, abarcan el 95% del padrón electoral.

De acuerdo a las últimas encuestas publicadas, la derecha podría volver al poder tras más de 20 años de gobiernos de izquierda del partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las encuestas muestran que el magnate empresarial de centroderecha Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga compiten empatados con alrededor del 20 % cada uno, con otros seis candidatos muy por detrás.

En ese escenario, se perfila una segunda vuelta dado que para ganar en primera vuelta los candidatos necesitarán una mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos, pero con una ventaja sobre su más cercano rival.

La segunda vuelta electoral está prevista para celebrarse el 19 de octubre entre los dos candidatos más votados.

