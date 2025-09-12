"Te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos": María Corina Machado ante el llamado de lealtad de Maduro

La líder opositora, María Corina Machado, envió un nuevo mensaje a los venezolanos este viernes, un día después de que Maduro lanzara el patrullaje en puntos neurálgicos de todo el país, bajo el llamado "Plan Independencia 200".

Nicolás dijo que esta operación se enmarcada en la doctrina de la "defensa Integral de la nación", que plantea la "ofensiva permanente" de todo el país, frente a lo que considera la "amenaza de Estados Unidos" que ha declarado la guerra al Cartel de los Soles, originado por militares en Venezuela.

Maduro llamó a los civiles a alistarse en las Milicias Bolivarianas para tomar las armas y defender su revolución.

María Corina Machado respondió en un breve mensaje en redes sociales: "Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo. El miedo se ha apoderado de ellos, las grietas son troneras".

Para Machado, el chavismo entró en fase de angustia "esa desesperación ya no la pueden esconder. Tú lo sabes,

ten confianza , todo va a estar bien, esto se acabó, tú no estás solo; ellos sí".