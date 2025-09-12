NTN24
María Corina Machado

"Te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos": María Corina Machado ante el llamado de lealtad de Maduro

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, líder venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado, líder venezolana - Foto: EFE
Ha sido uno de los más breves mensajes de la dirigente opositora en los últimos días.

La líder opositora, María Corina Machado, envió un nuevo mensaje a los venezolanos este viernes, un día después de que Maduro lanzara el patrullaje en puntos neurálgicos de todo el país, bajo el llamado "Plan Independencia 200".

o

Nicolás dijo que esta operación se enmarcada en la doctrina de la "defensa Integral de la nación", que plantea la "ofensiva permanente" de todo el país, frente a lo que considera la "amenaza de Estados Unidos" que ha declarado la guerra al Cartel de los Soles, originado por militares en Venezuela.

Maduro llamó a los civiles a alistarse en las Milicias Bolivarianas para tomar las armas y defender su revolución.

María Corina Machado respondió en un breve mensaje en redes sociales: "Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo. El miedo se ha apoderado de ellos, las grietas son troneras".

o

Para Machado, el chavismo entró en fase de angustia "esa desesperación ya no la pueden esconder. Tú lo sabes,
ten confianza , todo va a estar bien, esto se acabó, tú no estás solo; ellos sí".

