"Hoy en día es curable, las mujeres no deberían morirse de cáncer de mama": Valentina Agudelo, fundadora del sistema portátil ‘Soy Julieta’

La detección temprana del cáncer de mama puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sin embargo, el acceso limitado a exámenes de tamizaje sigue siendo un problema en muchas regiones de América Latina.

Valentina Agudelo, una emprendedora colombiana, busca cambiar esta realidad con su innovador dispositivo llamado ‘Soy Julieta’.

la fundadora y CEO de Salva Health lanzó 'Soy Julieta', un dispositivo portátil e inteligente que puede realizar pruebas, interpretar sus resultados y alertar sobre posibles señales de cáncer de mama, todo sin necesidad de infraestructura hospitalaria ni radiación.

En el programa Mujeres de Ataque de NTN24, Agudelo, afirmó que el cáncer de mama: “hoy en día es curable, las mujeres no deberían de morirse de cáncer de mama”.