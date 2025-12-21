NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Muerte

“Todo el mundo se topa con la muerte, lo malo es cuando el que muere es un hijo”: Psiquiatra

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora, habló sobre el difícil episodio de la muerte en cada persona y los momentos más dolorosos.

En Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez se conectó la psiquiatra y escritora española Marian Rojas Estapé para hablar acerca de la muerte y lo difícil que puede llegar a ser para muchos asumirla; la experta aseveró que es aún más difícil cuando el que muere es un hijo.

“Todo el mundo en algún momento se topa con la muerte, la muerte de un ser querido. Lo natural es que esa persona sea mayor, un padre o un abuelo, que son personas que nos han acompañado, pero es la ley de vida, lo malo es cuando esa persona es un hijo”, aseguró.

Mi madre perdió un hijo, mi hermana perdió una hija, tengo pacientes que han perdido hijos pequeños por un accidente y por un cáncer y es una tragedia, es lo que llamamos tragedia y trauma porque es un dolor incomprensible y el cerebro cuando no entiende las cosas se llena de inseguridades, se activa el modo alerta y que el mundo ya no es un lugar seguro para vivir; se rompe una parte de nosotros mismos”, complementó la psiquiatra.

Por último, concluyó que la pérdida de un hijo “no se cura, se aprende a vivir con ello, uno va integrando ese dolor que al principio fue desgarrador”.

