Viernes, 29 de agosto de 2025
DDHH VENEZUELA

Castigos ejemplarizantes, humillaciones y abusos: lo que podría repetirse con el despliegue militar en la frontera colombo-venezolana

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro en ejercicios militares / Foto: AFP
Para la ONG, la retórica de amenaza internacional puede desatar atropellos del Estado contra los ciudadanos.

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó que el despliegue de soldados y cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia, puede suponer el incremento de abusos contra sus pobladores.

o

A juicio de Provea los miles de soldados que desplegarán en las zonas fronterizas impondrán la política de "mano dura" por encima del desarrollo social, la vida y la garantía de los derechos humanos.

"En el pasado operativos de este tipo como el llamado 'Escudo Bolivariano' o el propio 'Relámpago del Catatumbo', por citar dos casos, han demostrado su ineficacia y lejos de disminuir la presencia de agrupaciones irregulares en nuestro país, han elevado los abusos contra los pobladores fronterizos", señala la organización.

Para la ONG, la retórica de amenaza internacional puede desatar atropellos, castigos ejemplarizantes y abusos del Estado contra los ciudadanos.

"La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo, ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional".

o

Recordó que en 2015 se decretó estado de excepción en 26 municipios fronterizos, en la que sus habitantes resultaron criminalizados y estigmatizados "fueron acusados de bachaqueros, contrabandistas y traidores a la patria".

En Táchira, las medidas de excepción aprobadas por Maduro, dieron sustento a las OLP que produjeron el desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia militar-policial en Venezuela.

"Advertimos que esta nueva militarización de la frontera se produce en un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, en el que la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos. Por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer castigos «ejemplarizantes» para toda la población, generando con ello la re-victimización de cientos de familias".

o

Este jueves Maduro dijo estar más fuerte que nunca, mientras celebró la coordinación de seguridad con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la militarización de la zona del Catatumbo con 25.000 soldados.

Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el líder del chavismo.

