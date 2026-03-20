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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela nuevos videos de ataques a posiciones del régimen iraní con bombas pesadas que acaban con bases enteras en segundos

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Central EE. UU.
Foto: Comando Central EE. UU.
En el video se ve cómo aparentes bases militares se ven totalmente reducidas a escombros tras la caída de misiles estadounidenses.

Este viernes el Comando Central de Estados Unidos compartió nuevos e impresionantes videos de los ataques aéreos a objetivos militares del régimen de Irán.

"Las fuerzas estadounidenses siguen mermando la capacidad de combate iraní mediante ataques contra objetivos militares en el interior de Irán", señaló el Comando Central, organismo militar encargado de la operación 'Furia Épica'.

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En el video se ve cómo aparentes bases militares se ven totalmente reducidas a escombros tras la caída de misiles estadounidenses.

En paralelo, Estados Unidos e Israel atacaron este viernes 16 buques de carga iraníes en puertos del Golfo, informaron medios locales, que señalaron que los barcos quedaron calcinados.

"Tras el ataque aéreo americano-sionista, al menos 16 buques de carga (...) quedaron completamente calcinados en el incendio", declaró un funcionario local de la provincia sureña de Hormozgán.

Asimismo, para restablecer la navegación internacional en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha desplegado aviones de ataque A-10 y helicópteros Apache junto a unidades de Marines.

En ese contexto, el ejército del régimen de Irán amenazó el viernes con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.

"Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados", declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.

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Asimismo, en otro importante golpe a la dictadura de los ayatolás, los Guardianes de la Revolución del régimen de Irán anunciaron este viernes la muerte de su portavoz Alí Mohamad Naini en bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Según un comunicado del ejército ideológico iraní Naini murió "en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista al amanecer".

"Ali Mohammad Naini, el portavoz y jefe de la división de relaciones públicas del CGRI. Naini desempeñó varios cargos relacionados con la propaganda y las relaciones públicas", señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel en redes sociales.

Asimismo, el ejército israelí aseguró que, "en su rol como principal propagandista del CGRI durante los últimos dos años, difundió la propaganda terrorista del régimen entre sus aliados en todo el Medio Oriente con el fin de influir y promover ataques terroristas contra Israel".

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