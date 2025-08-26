Encapuchados entraron a la casa de una dirigente del partido de Machado en el estado Bolívar y la desaparecieron

El partido político de María Corina Machado, Vente Venezuela, denunció que este lunes 25 de agosto un grupo de hombres con el rostro cubierto secuestraron a la dirigente Lorenia Gutiérrez.

Gutiérrez es coordinadora de Vente en la parroquia Universidad del municipio Caroní del estado Bolívar.

Lorenia Gutiérrez

"Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido", denunció la organización, en momentos en que el país celebraba 13 excarcelaciones a presos políticos, entre ellos Américo De Grazia del estado Bolívar.

Vente Venezuela denunció y alertó a la comunidad internacional de estas prácticas que continúan y que "vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto, al tiempo que exigieron tanto saber dónde está como su libertad “inmediata".

Este fin de semana fueron excarcelados 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos el exdiputado Américo de Gracia y Margarita Assenza, ambos también con ciudadanía italiana.

Fueron excarcelados también Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante , Mayra Castro, Diana Berrío y Gorka Carnevali. Casa por cárcel Rafael Ramírez, Pedro Guanipa , David Barroso, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maalouf. En instantes Henrique Capriles dará detalles al respecto en sus redes sociales.

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas alberga a 82 presos políticos del total de 816 personas que el régimen de Nicolás Maduro mantiene tras las rejas por razones políticas, según la cifra actualizada del Foro Penal.

Sin embargo, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos lamenta que aunque algunos sean excarcelados, la represión no termine.

"Personas enfermas siguen presas en condiciones inhumanas como en Tocorón. Por lo menos 13 permanecen aislados e incomunicados en El Helicoide, otros en El Rodeo I. 4 adolescentes continúan detenidos sin pruebas. Mujeres, sindicalistas, estudiantes y defensores siguen tras las rejas. Al menos 1000 personas están presas por razones políticas en todo el país y más de 80 extranjeros también permanecen injustamente privados de libertad en #Venezuela, víctimas de un sistema que criminaliza sin fronteras".

Creen que excarcelaciones, aplicadas sin transparencia, sin criterios de justicia ni consulta con las víctimas organizadas, "solo aumentan la incertidumbre de quienes aún esperan libertad".

"La libertad es un derecho, no una moneda de cambio", escribió ClipVE.