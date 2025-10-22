NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Migrantes cubanos

“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En exclusiva para el programa La Tarde de NTN24, una amiga de infancia del ciudadano cubano Roberto Martínez habló sobre el estado de salud de su amigo en territorio africano, donde paga una condena sin justificación.

Roberto Martínez del Peral es un ciudadano cubano de 58 años de edad, quien fue detenido durante una visita migratoria a territorio estadounidense el pasado mes de junio; allí fue capturado y posteriormente deportado por parte de la administración de Donald Trump a Esuatini, un pequeño país de África.

Martínez fue deportado a esta nación africana junto con otros cuatro hombres provenientes de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen el pasado mes de julio a una cárcel de seguridad máxima de Matsapha.

o

Una situación que ha desatado preocupación a sus familiares y allegados, ya que desde su captura y deportación se les ha negado información, representación legal y asistencia consular.

Ante esta situación, Alma David, abogada del ciudadano cubano, ha manifestado que la vida de su cliente, quien fue detenido de manera arbitraria, detallo que la vida de él se encuentra en “peligro”, ya que se desconoce el estado de salud en el que se encuentra, esto debido a que desde hace una semana se encuentra bajo “huelga de hambre”.

La determinación de esta decisión tomada por Roberto Martínez del Peral habría sido una causa de la “desesperación”, según el diálogo en exclusivo concedido por su amiga de infancia a La Tarde de NTN.

“Esto es una sentencia de muerte para mi amigo y para cualquier ciudadano que caiga en esta prisión”, expresó su amiga Ada, que por temor a represalias migratorias nos pidió preservar su identidad.

"Un hombre que ha tomado una decisión crítica por la injusticia que se le está haciendo. Es un padre de familia que tiene cuatro hijas que lo necesitan (...) Roberto no ha comido, ni ha tomado agua en siete días", agregó.

A pesar de las situaciones que se presentan en medio de las deportaciones a terceros países por parte del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende este programa, señalando que los deportados son criminales condenados por delitos graves, incluidos asesinato y violación.

o

Ante la determinación que tomó Roberto, de quien se desconoce su estado de salud, su amiga manifestó que de llegarle a pasar algo: “Esa sangre queda en las manos del gobierno americano y en las manos del régimen que está permitiendo toda esta injusticia”.

Los motivos por los que habría sido capturado este hombre de ascendencia cubana, según el DSH, son sus antecedentes de asalto, fuga de custodia, robo de vehículo, agresión agravada a un oficial de policía, homicidio y de ser integrante de la pandilla Latin Kings.

Hechos que su defensa señala que “él ya cumplió su condena” tras una sentencia en 1988 por intento de asesinato, situación por la que pagó una condena de nueve años de prisión.

Esta situación cada vez preocupa más a sus allegados, ya que, aunque se emitió una orden de deportación, el gobierno de su natal Cuba se ha negado a aceptarla.

Temas relacionados:

Migrantes cubanos

Deportaciones

Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

"Trump busca mantener un enemigo en la mira para satisfacer a su base electoral": analistas sobre situación migratoria en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

"Trump busca mantener un enemigo en la mira para satisfacer a su base electoral": analistas sobre situación migratoria en Estados Unidos

Receta estofado de calabacín
Ponte al Día

Paso a paso para preparar un rico estofado de calabacín, una receta llena de mucho sabor

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Bad Bunny-Foto: AFP
Bad Bunny

Así luce Bad Bunny como ‘Quico’ en un curioso sketch de ‘El Chavo del 8’

Selección de Argelia logra clasificación histórica al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Selección, que fue sensación en el último Mundial que participó, logró clasificar al de 2026 tras 12 años de espera

Rehenes en la Franja de Gaza - AFP
Franja de Gaza

Ejército de Israel afirma que Hamás entregó un cadáver que no corresponde a ningún rehén en la Franja de Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda