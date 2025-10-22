“Esto es una sentencia de muerte”: amiga del cubano deportado por EE. UU. a una cárcel de máxima seguridad en África donde inició una huelga de hambre

Roberto Martínez del Peral es un ciudadano cubano de 58 años de edad, quien fue detenido durante una visita migratoria a territorio estadounidense el pasado mes de junio; allí fue capturado y posteriormente deportado por parte de la administración de Donald Trump a Esuatini, un pequeño país de África.

Martínez fue deportado a esta nación africana junto con otros cuatro hombres provenientes de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen el pasado mes de julio a una cárcel de seguridad máxima de Matsapha.

VEA TAMBIÉN “Estos santos son de todos los venezolanos y no de un régimen que tiene presos políticos”: analista sobre la canonización de JGH y la madre Rendiles o

Una situación que ha desatado preocupación a sus familiares y allegados, ya que desde su captura y deportación se les ha negado información, representación legal y asistencia consular.

Ante esta situación, Alma David, abogada del ciudadano cubano, ha manifestado que la vida de su cliente, quien fue detenido de manera arbitraria, detallo que la vida de él se encuentra en “peligro”, ya que se desconoce el estado de salud en el que se encuentra, esto debido a que desde hace una semana se encuentra bajo “huelga de hambre”.

La determinación de esta decisión tomada por Roberto Martínez del Peral habría sido una causa de la “desesperación”, según el diálogo en exclusivo concedido por su amiga de infancia a La Tarde de NTN.

“Esto es una sentencia de muerte para mi amigo y para cualquier ciudadano que caiga en esta prisión”, expresó su amiga Ada, que por temor a represalias migratorias nos pidió preservar su identidad.

"Un hombre que ha tomado una decisión crítica por la injusticia que se le está haciendo. Es un padre de familia que tiene cuatro hijas que lo necesitan (...) Roberto no ha comido, ni ha tomado agua en siete días", agregó.

A pesar de las situaciones que se presentan en medio de las deportaciones a terceros países por parte del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende este programa, señalando que los deportados son criminales condenados por delitos graves, incluidos asesinato y violación.

Ante la determinación que tomó Roberto, de quien se desconoce su estado de salud, su amiga manifestó que de llegarle a pasar algo: “Esa sangre queda en las manos del gobierno americano y en las manos del régimen que está permitiendo toda esta injusticia”.

Los motivos por los que habría sido capturado este hombre de ascendencia cubana, según el DSH, son sus antecedentes de asalto, fuga de custodia, robo de vehículo, agresión agravada a un oficial de policía, homicidio y de ser integrante de la pandilla Latin Kings.

Hechos que su defensa señala que “él ya cumplió su condena” tras una sentencia en 1988 por intento de asesinato, situación por la que pagó una condena de nueve años de prisión.

Esta situación cada vez preocupa más a sus allegados, ya que, aunque se emitió una orden de deportación, el gobierno de su natal Cuba se ha negado a aceptarla.