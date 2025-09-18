NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Ataque

"Las fuerzas estadounidenses se mantienen preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones": Trump justifica ante el Senado ataque a narcolanchas en el Caribe y advierte más acciones militares en la zona

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
La misiva, con fecha del 4 de septiembre, estuvo dirigida al presidente pro tempore del Senado, Charles Grassley.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al presidente pro tempore del Senado, Charles Grassley, en la que justificó los ataques contra las narcolanchas en el marco del despliegue militar en aguas del Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

o

En la misiva, Trump aseguró que estas “organizaciones se han convertido en estructuras complejas con los medios financieros y la capacidad paramilitar necesarios para operar con impunidad, participando en actos de violencia y terrorismo que amenazan a Estados Unidos y desestabilizan a otras naciones del hemisferio”.

Además, dijo que aunque países extranjeros aliados han realizado importantes esfuerzos para combatir dichas organizaciones, estas ahora son transnacionales y operan en todo el hemisferio occidental.

“Ante la incapacidad o falta de voluntad de algunos Estados de la región para abordar la continua amenaza a las personas e intereses estadounidenses que emana de sus territorios, hemos llegado a un punto crítico en el que debemos hacer frente a esta amenaza a nuestros ciudadanos y a nuestros intereses nacionales más vitales con la fuerza militar estadounidense en legítima defensa”, puntualizó.

Se refirió puntualmente al evento del 2 de septiembre de 2025 y dijo que bajo su dirección las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación “en un lugar fuera de las aguas territoriales de cualquier nación que se considerara afiliada a una organización terrorista designada y que participara en actividades ilícitas de tráfico de drogas”.

o

Agregó que por el momento “no es posible conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares necesarias”, pero que “las fuerzas estadounidenses se mantienen preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones militares”.

“Presento este informe como parte de mis esfuerzos por mantener al Congreso plenamente informado, de conformidad con la Resolución de Poderes de Guerra (Ley Pública 93-148). Dirigí estas acciones en consonancia con mi responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero, y en apoyo de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, de conformidad con mi autoridad constitucional como comandante en jefe y jefe ejecutivo para dirigir las relaciones exteriores de Estados Unidos”, concluyó.

Temas relacionados:

Ataque

Caribe

Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Alrededores de Iglesia en Mineápolis, Minnesota. (EFE)
Tiroteo

"Era un hombre de 22 años que decía ser transgénero": Kristi Noem sobre responsable del tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
ONU

La ONU se pronuncia sobre la que definió como "tensión" entre Estados Unidos y Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Técnico de Bolivia, Óscar Villegas, palpita el juego ante Colombia - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Bolivia reveló estrategia gracias a la que contará con sus más talentosos jugadores en partido ante Colombia: "Vamos a presentar lo mejor"

"Tercer estado" entre la vida y muerte | Foto Canva
Cuerpo de Investigaciones Científicas

Científicos identifican un posible “tercer estado” entre la vida y la muerte que pone en duda todo lo estudiado hasta ahora

Alrededores de Iglesia en Mineápolis, Minnesota. (EFE)
Tiroteo

"Era un hombre de 22 años que decía ser transgénero": Kristi Noem sobre responsable del tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas - Foto: EFE
ONU

La ONU se pronuncia sobre la que definió como "tensión" entre Estados Unidos y Venezuela

Franja de Gaza - Foto de referencia de AFP
Franja de Gaza

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Julio Velazco
Presos políticos en Venezuela

Julio Velazco, el voluntario del partido de María Corina Machado que se suma a la larga lista de desaparecidos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda