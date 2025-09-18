"Las fuerzas estadounidenses se mantienen preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones": Trump justifica ante el Senado ataque a narcolanchas en el Caribe y advierte más acciones militares en la zona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al presidente pro tempore del Senado, Charles Grassley, en la que justificó los ataques contra las narcolanchas en el marco del despliegue militar en aguas del Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

En la misiva, Trump aseguró que estas “organizaciones se han convertido en estructuras complejas con los medios financieros y la capacidad paramilitar necesarios para operar con impunidad, participando en actos de violencia y terrorismo que amenazan a Estados Unidos y desestabilizan a otras naciones del hemisferio”.

Además, dijo que aunque países extranjeros aliados han realizado importantes esfuerzos para combatir dichas organizaciones, estas ahora son transnacionales y operan en todo el hemisferio occidental.

“Ante la incapacidad o falta de voluntad de algunos Estados de la región para abordar la continua amenaza a las personas e intereses estadounidenses que emana de sus territorios, hemos llegado a un punto crítico en el que debemos hacer frente a esta amenaza a nuestros ciudadanos y a nuestros intereses nacionales más vitales con la fuerza militar estadounidense en legítima defensa”, puntualizó.

Se refirió puntualmente al evento del 2 de septiembre de 2025 y dijo que bajo su dirección las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación “en un lugar fuera de las aguas territoriales de cualquier nación que se considerara afiliada a una organización terrorista designada y que participara en actividades ilícitas de tráfico de drogas”.

Agregó que por el momento “no es posible conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares necesarias”, pero que “las fuerzas estadounidenses se mantienen preparadas para llevar a cabo nuevas operaciones militares”.

“Presento este informe como parte de mis esfuerzos por mantener al Congreso plenamente informado, de conformidad con la Resolución de Poderes de Guerra (Ley Pública 93-148). Dirigí estas acciones en consonancia con mi responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero, y en apoyo de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, de conformidad con mi autoridad constitucional como comandante en jefe y jefe ejecutivo para dirigir las relaciones exteriores de Estados Unidos”, concluyó.