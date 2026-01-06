NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Edmundo González

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples": Edmundo González se reúne con expresidente español tras captura de Maduro

enero 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Edmundo González - Foto EFE
El presidente electo venezolano sostuvo la que calificó como una "buena conversación" con el exmandatario Felipe González.

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, se reunió con el expresidente español Felipe González tres días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo militar que tuvo lugar dentro de territorio venezolano el sábado.

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", escribió Edmundo González en una publicación en sus redes sociales en las que se le vio acompañado del exmandatario español.

Ambos, sentados sobre dos sillones, fueron registrados en cuatro fotografías distintas mientras sostenían la que fue calificada por Edmundo González en su post como una "buena conversación".

"La democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos. ¡Gracias, Felipe por la buena conversación!", agregó.

La reunión del presidente electo venezolano se conoce un día después de que él mismo compartiera un video en su cuenta de X en el que aseguró que normalización real de Venezuela solo será posible cuando se libere a los presos políticos y "se respete" el resultado electoral del 28 de julio.

González, cabe recordar, fue elegido presidente de Venezuela el 28 de julio de 2024 en unas elecciones en las que Maduro, con minoría de votos —de acuerdo con lo demostrado por el equipo de González y María Corina Machado—, se eligió nuevamente para estar en el poder pese al fraude denunciado a nivel nacional e internacional.

La represión del régimen de Maduro se intensificó desde aquellas elecciones y además de ser señalado por varias organizaciones y sectores internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad contra presos políticos, también fue acusado por los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, así como de otros crímenes.

Maduro, según Washington, lidera la que el Departamento de Estado estadounidense designó Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, y el lunes, ante un tribunal en Nueva York, a donde fue llevado tras el operativo en Caracas, se declaró "no culpable" de los cargos.

El Gobierno Trump, cabe resaltar, acusa puntualmente a quien consideró repetidamente como un "líder ilegítimo" de Venezuela de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

