NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Militares venezolanos ensayaron la comunicación ante un eventual estado de excepción: "Tambores, humo o lo que sea"

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Milicias Bolivarianas - AFP
Milicias Bolivarianas - AFP
Los militares se preparan para la posible declaratoria de estado de excepción que le otorgaría poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.

Militares venezolanos realizaron el fin de semana ejercicios de comunicaciones ante un eventual conflicto bélico, frente a lo que denuncian como un "asedio" de Estados Unidos.

o

Washington desplegó desde agosto buques y aviones de guerra en el Caribe que justifica con una lucha contra narcotraficantes.

La Fuerza Armada venezolana compartió con milicianos y líderes comunitarios afines al chavismo estrategias para comunicarse en caso de una "invasión extranjera".

El mandatario estadounidense Donald Trump acusa a Maduro de presuntos nexos con el narcotráfico y desde el pasado 2 de septiembre fuerzas militares de su país han destruido al menos cinco embarcaciones de presuntos traficantes venezolanos con saldo de 21 muertos.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, indicó que en los últimos 45 días Venezuela ha puesto en práctica planes de defensa de acuerdo "a la progresividad de la agresión de la amenaza militar" de Estados Unidos.

o

Afirmó que los ejercicios ejecutados son parte de la ofensiva permanente.

La Fuerza Armada se prepara frente a un posible estado de conmoción exterior que Maduro tiene en sus manos por si Venezuela es "agredida militarmente".

"En este tiempo, tiempo de lucha, de paz, estamos preparándonos para una posible eventualidad, un posible estado de excepción", afirmó por su parte el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional, brazo logístico de la Fuerza Armada venezolana.

Hernández Lárez dijo que se preparan ante cualquier orden de Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada de "un estado de excepción que sería el paso de la paz a una transición hacia el período de la guerra".

"Tambores, humo o lo que sea, pero debemos mantenernos comunicados", bromeó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presente en uno de los puntos para los ejercicios.

Padrino López le habló a través de un radio transmisor a uno de los grupos apostados en una plaza de Caracas.

o

"Estas comunicaciones tienen que ser a través de todos los medios disponibles, hasta llegar al mensajero, al estafeta", instruyó.

La televisión estatal mostró imágenes de equipos de radio y otros instrumentos de comunicación.

"Tenemos que convertirnos en una red popular, de radio bemba (boca a boca)", afirmó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, desde la localidad costera de la Guaira, a 25 minutos por tierra de Caracas.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Cartel de Los Soles

FANB

Milicianos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Daniel Noboa - AFP
Ecuador

El presidente Daniel Noboa propone una Asamblea Constituyente en Ecuador para impulsar leyes más severas contra el crimen organizado

Alimentos - Foto de EFE
Venezuela

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, tememos por su vida”: Aurora Silva, esposa del preso político venezolano Freddy Superlano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
iPhone Air-Foto: AFP
iPhone

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Fernando Delfino
Venevisión

Murió el arquitecto, fashonista y presentador venezolano Fernando Delfino

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Daniel Noboa - AFP
Ecuador

El presidente Daniel Noboa propone una Asamblea Constituyente en Ecuador para impulsar leyes más severas contra el crimen organizado

Alimentos - Foto de EFE
Venezuela

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, tememos por su vida”: Aurora Silva, esposa del preso político venezolano Freddy Superlano

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda