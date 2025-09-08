NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Colombia

Por error, la armada colombiana le disparó a la embarcación de una alcaldesa local de Nariño dejando un muerto y un herido

septiembre 8, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Militares en el agua / FOTO: EFE
La armada luego se pronunció en un comunicado de lo ocurrido y aseguró que iban en sentido contrario y sin luces, por lo que los uniformados dispararon para proteger su integridad.

La Armada de Colombia disparó por error este lunes contra la embarcación de una alcaldesa en el suroeste del país y mató a un funcionario y dejó herido a un guardaespaldas policial que la acompañaban, informó la fuerza naval colombiana.

Según investigaciones preliminares, un equipo de guardacostas abrió fuego contra el bote de la alcaldesa local Karen Pineda en un retén que al parecer no tenía información sobre el paso de esta embarcación en la madrugada por aguas del Pacífico, en el departamento de Nariño. La alcaldesa resultó ilesa.

"Navegaba en el río Patía Guandipa, en sentido contrario a alta velocidad, en la oscuridad, sin luces de navegación, ante lo cual, el personal Militar en observancia a las reglas del uso de fuerza y los procedimientos, activaron sus armas para salvaguardar su integridad física y su vida", dijo la Armada en un comunicado.

Videos difundidos por medios locales muestran militares socorriendo a las víctimas tras los disparos.

"El incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace", dijo el presidente Gustavo Petro en X y dio condolencias a la familia de Luis Fernando Sánchez, el asesor fallecido. Petro pidió una investigación al respecto "con todo rigor".

Líderes sociales de la región aseguraron en redes sociales que el ataque fue fruto de una "confusión" y pidieron esclarecer los hechos. Los controles costeros son habituales en la zona.

La Defensoría del Pueblo pidió "garantizar el acceso a la verdad y la justicia" en una investigación "exhaustiva y transparente".

Colombia está sumida en su peor ola de violencia en la última década debido al enfrentamiento entre grupos ilegales, que se disputan territorios dedicados a lucrativas actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

En medio de atentados con bombas, drones y retenciones de militares, el primer mandatario izquierdista de Colombia enfrenta críticas de la oposición por su estrategia de privilegiar el diálogo con los grupos armados en lugar declararles una guerra frontal.

