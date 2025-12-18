NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
La Vinotinto

La importante suma de dinero que hubiese ganado La Vinotinto de haberse clasificado a la fase de grupos del Mundial

diciembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección de Venezuela - Foto AFP
El campeón del certamen deportivo más visto a nivel global será merecedor, en la edición de 2026, de 50 millones de dólares.

La selección de fútbol de Venezuela no logró su primera clasificación a la Copa Mundial de la FIFA en las recientes Eliminatorias Sudamericanas pese a haber mantenido por varias fechas la casilla que le permitía participar en el repechaje.

En la última jornada del clasificatorio, La Vinotinto debía ganarle a Colombia o empatar para hacerse con la repesca, incluso podía perder, pero siempre y cuando Bolivia no le ganara a Brasil en El Alto, un acontecimiento que parecía imposible teniendo en cuenta se trataba de la pentacampeona del mundo.

Lo inesperado ocurrió: Colombia goleó en Maturín 6 a 3 a los venezolanos y Bolivia venció a la auriverde por la mínima diferencia, arrebatándole a La Vinotinto una de sus más cercanas posibilidades de entrar al Mundial por primera vez en su historia.

Bolivia enfrentará en marzo por el repechaje mundialista a Surinam, y, de ganar, deberá medirse contra Irak por la carrera a convertirse en el séptimo país sudamericano con presencia en Estados Unidos, México y Canadá, en el primer Mundial con 48 participantes.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), tras la eliminación de su absoluta, cesó el contrato del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista y recibió una lluvia de críticas por lo que pudo significar la clasificación no solo para la pasión de los aficionados, sino para el bolsillo de la Federación y sus selecciones, incluso si hubiesen sido eliminados en primera ronda.

¿Cuánto dinero hubiese ganado La Vinotinto de haberse clasificado al Mundial y haber quedado eliminada en fase de grupos?

Con La Vinotinto clasificada al Mundial en un hipotético caso de que, o Bolivia no hubiese derrotado a Brasil, o que Colombia no la hubiese superado en la última fecha, y siempre y cuando superasen el repechaje, los venezolanos hubiesen tenido que enfrentarse a rivales complicados en la primera ronda.

El grupo en el que hubiese quedado Venezuela está compuesto por Francia, reciente subcampeona en Catar 2022 y campeona en Rusia 2018, Noruega, con uno de los goleadores más eficaces de Europa, Erling Haaland, y Senegal, equipo africano que destaca por su desempeño atlético y colectivo.

Con el juego irregular de La Vinotinto y teniendo como contrincantes a imponentes rivales, varios aficionados aseguran, se "salvaron" de haber sido eliminados en la fase de grupos, caso en el que la FVF habría recibido un total de 9 millones de dólares, de acuerdo con lo notificado por la FIFA respecto a los premios.

La FIFA, cabe resaltar, pagará una cifra récord de 727 millones de dólares a los 48 equipos que participarán en el próximo Mundial, de los cuales 655 millones de dólares de ese fondo se destinarán a premios mientras que el resto se entregará a los participantes (1,5 millones de dólares cada uno) para cubrir los gastos de preparación.

El presupuesto supone un aumento del 50% en el dinero del premio respecto a la Copa del Mundo de 2022. El campeón en 2026 recibirá un total 50 millones de dólares, mientras que 33 millones serán para el subcampeón.

Argentina, vale recordar, recibió 42 millones de dólares cuando ganó el Mundial de 2022. Cuarenta años antes, Italia se llevó 2,2 millones de dólares por ganar el que se disputó en 1982 en España.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México, cuando Sudáfrica se enfrente al coanfitrión México en un partido idéntico al jugado en 2010, en la inauguración de la Copa del Mundo de Sudáfrica.

