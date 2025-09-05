Superintendente antidrogas de Maduro critica la "alharaca" de EE.UU. contra un peñero venezolano y lo califica como "una provocación"

El Superintendente Nacional Antidrogas, Danny Ferrer, es el primero funcionario del régimen de Maduro que no ha negado la destrucción de un peñero venezolano con supuesto cargamento de drogas tras salir de Sucre.

En una entrevista a la cadena de emisoras Unión Radio, Ferrer admitió: "días atrás se hizo viral una intersección... una lancha" en una operación de Estados Unidos contra "un peñero", por lo que condenó el modo, al asegurar que "pisotean el derecho internacional e incluso la «condición humana".

"En serio vas a utilizar un poderío militar tan poderoso de los Estados Unidos para un peñero? (…) disuasión enfocada a la política, más no al combate como tal", se preguntó.

"Destructores, barcos, buques, fragatas, yo pienso que simplemente es una flagrante y lamentable provocación para justificar alguna agresión contra el Estado venezolano", dijo.

"Si ellos se afanan de haber hecho este procedimiento con un peñero, porque eso es lo que es, nosotros hacemos más de 10 procedimientos de esos por lo menos al mes, por supuesto de menores cuantía o de mayor cuantía".

Dijo que hasta el momento el organismo ha sacado de circulación "más de cinco millones 600 mil dosis de drogas bajo el concepto de microtráfico".

"Hemos incautado 56 mil 227,558 kilogramos de distintas drogas en 5 mil 442 procedimientos y en donde han sido detenidos 6 mil 639 personas", detalló.

Del grupo, unos 94 son extranjeros.

Señaló que los bienes incautados durante las operaciones, como apartamentos, mansiones, locales comerciales, fondos de comercios, vehículos de alta gama, embarcaciones, se ponen a la orden del Servicio de Bienes para que determine el «uso social» que se le dará.

El régimen de Maduro acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video sobre el ataque a una embarcación cargada de drogas que partió de Venezuela.

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones, escribió en Telegram: "Parece que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sigue mintiéndole a su presidente (Donald Trump), luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un video con IA", convirtiéndose en la primera reacción sobre el tema.