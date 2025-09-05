NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Narcotráfico en Venezuela

Superintendente antidrogas de Maduro critica la "alharaca" de EE.UU. contra un peñero venezolano y lo califica como "una provocación"

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Danny Ferrer
Danny Ferrer
Lo considera una "flagrante" provocación del gobierno de Estados Unidos.

El Superintendente Nacional Antidrogas, Danny Ferrer, es el primero funcionario del régimen de Maduro que no ha negado la destrucción de un peñero venezolano con supuesto cargamento de drogas tras salir de Sucre.

o

En una entrevista a la cadena de emisoras Unión Radio, Ferrer admitió: "días atrás se hizo viral una intersección... una lancha" en una operación de Estados Unidos contra "un peñero", por lo que condenó el modo, al asegurar que "pisotean el derecho internacional e incluso la «condición humana".

"En serio vas a utilizar un poderío militar tan poderoso de los Estados Unidos para un peñero? (…) disuasión enfocada a la política, más no al combate como tal", se preguntó.

"Destructores, barcos, buques, fragatas, yo pienso que simplemente es una flagrante y lamentable provocación para justificar alguna agresión contra el Estado venezolano", dijo.

o

"Si ellos se afanan de haber hecho este procedimiento con un peñero, porque eso es lo que es, nosotros hacemos más de 10 procedimientos de esos por lo menos al mes, por supuesto de menores cuantía o de mayor cuantía".

Dijo que hasta el momento el organismo ha sacado de circulación "más de cinco millones 600 mil dosis de drogas bajo el concepto de microtráfico".

"Hemos incautado 56 mil 227,558 kilogramos de distintas drogas en 5 mil 442 procedimientos y en donde han sido detenidos 6 mil 639 personas", detalló.

Del grupo, unos 94 son extranjeros.

Señaló que los bienes incautados durante las operaciones, como apartamentos, mansiones, locales comerciales, fondos de comercios, vehículos de alta gama, embarcaciones, se ponen a la orden del Servicio de Bienes para que determine el «uso social» que se le dará.

El régimen de Maduro acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video sobre el ataque a una embarcación cargada de drogas que partió de Venezuela.

o

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones, escribió en Telegram: "Parece que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sigue mintiéndole a su presidente (Donald Trump), luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como prueba un video con IA", convirtiéndose en la primera reacción sobre el tema.

Temas relacionados:

Narcotráfico en Venezuela

Despliegue militar de Estados Unidos

Drogas

DDHH

Aviones

Aviones de combate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. (EFE)
Cartel de Los Soles

Este es el informe que reveló la astronómica cifra que dejó el narcotráfico en Venezuela en 2024, las principales rutas y la complicidad militar

Parque Nacional Canaima / SOS Orinoco
Padrino López

En dos majestuosas ceremonias: Se casa la hija del ministro Padrino López en medio de la mayor tensión entre Venezuela y Estados Unidos

David Smolansky y Gustavo Petro | Foto: EFE
David Smolansky

“Ocúpese de su país que bastante violento sí está”: David Smolansky responde a Petro que criticó despliegue militar estadounidense en el Caribe

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. (EFE)
Cartel de Los Soles

Este es el informe que reveló la astronómica cifra que dejó el narcotráfico en Venezuela en 2024, las principales rutas y la complicidad militar

Parque Nacional Canaima / SOS Orinoco
Padrino López

En dos majestuosas ceremonias: Se casa la hija del ministro Padrino López en medio de la mayor tensión entre Venezuela y Estados Unidos

David Smolansky y Gustavo Petro | Foto: EFE
David Smolansky

“Ocúpese de su país que bastante violento sí está”: David Smolansky responde a Petro que criticó despliegue militar estadounidense en el Caribe

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Avión espía estadounidense - Foto de referencia AFP
Gobierno de Estados Unidos

Aviones espía, tropas y varios activos navales hacen parte del poder militar desplegado por Estados Unidos en el sur del Mar Caribe

Líder opositor Alejandro Moreno y Presidente del Senado, Gerardo Hernández Noroña | Foto AFP News
La Mañana

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano