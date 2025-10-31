NTN24
Nasa

Contundente respuesta de la NASA a la modelo Kim Kardashian tras asegurar que el alunizaje "no ocurrió"

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Neil Armstrong y Buzz Aldrin dieron los primeros pasos sobre la superficie lunar durante la misión Apolo 11.

El jueves, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) respondió a las polémicas declaraciones de la socialité, modelo e influenciadora Kim Kardashian de que el alunizaje de 1969 "no ocurrió".

Pese a que esta cuestionada teoría ha sido desacreditada sistemáticamente durante décadas, la estrella de televisión se atrevió a cuestionar el alunizaje y dijo tener argumentos.

Las teorías conspirativas sobre el alunizaje han circulado durante casi 50 años, y los comentarios más recientes surgieron en el último episodio de la serie de la celebridad de primera línea "The Kardashians".

"Te voy a enviar un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro", le dice Kardashian a su compañera de reparto.

A continuación, Kardashian lee una cita supuestamente de Aldrin, en respuesta a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

"No hubo ningún momento aterrador porque no sucedió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió", dijo.

En una conversación con los productores durante el episodio, Kardashian vuelve a afirmar que la misión espacial fue "falsa" y cita "algunos vídeos de Buzz Aldrin hablando de que no sucedió".

"Ahora lo dice todo el tiempo en las entrevistas", dijo ella.

Ante esto, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, respondió en la plataforma de redes sociales X: "Sí, hemos estado en la Luna antes... ¡6 veces!", escribió.

Duffy etiquetó a Kardashian en su publicación sobre X y destacó la misión Artemis, el programa actual de exploración lunar de la NASA.

"Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también", dijo antes de invitar a Kardashian al Centro Espacial Kennedy para el lanzamiento de la misión.

Neil Armstrong y Buzz Aldrin dieron los primeros pasos sobre la superficie lunar durante la misión Apolo 11.

Nasa

Kim Kardashian

Luna

