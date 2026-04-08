Elon Musk anticipa que el humano estará próximamente en el espacio tras observar una imagen capturada por los astronautas de Artemis II

El empresario y magnate de Estados Unidos, Elon Musk, aseguró este miércoles que el humano estará próximamente fuera de la Tierra "entre las estrellas" luego de observar una imagen publicada por la NASA y que fue tomada por los astronautas de Artemis II.

Luego de que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch junto con el canadiense Jeremy Hansen llegaran a su séptimo día de vuelo, han logrado desde el espacio una serie de imágenes que han generado un gran atractivo por el nivel de detalle que en ellas se puede apreciar.

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Aunque varias de esas fotografías mostraban principalmente a la Luna y al planeta Tierra visto desde el espacio, la que subió la NASA recientemente destacó la presencia de las estrellas en la Vía Láctea y captó la atención incluso de Musk, CEO y propietario mayoritario de la empresa aeroespacial SpaceX.

"Cielo lleno de estrellas. Tras un exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas de Artemis II capturaron esta impresionante foto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el 7 de abril de 2026", escribió la NASA en su publicación durante la noche del martes.

Musk reaccionó al post cerca de tres horas después, ya durante la madrugada del miércoles, desde su cuenta oficial en la red social X, de la que también es dueño.

"Un día, estaremos allí fuera, entre las estrellas", escribió Musk al citar la imagen subida por la NASA.

El plano muestra la diversidad de cuerpos celestes que tiene la Vía Láctea vistos desde una perspectiva totalmente distinta a la que los humanos están acostumbrados.

Uno de los objetivos de Artemis II incluye realizar un registro visual del terreno lunar para que la NASA pueda acercarse a su plan de construir una base permanente en el que es el satélite natural de la Tierra.

Los viajeros espaciales, sin embargo, no desaprovecharon la oportunidad para capturar con sus cámaras especializadas y con las de sus celulares distintas fotos que han sobresalido entre la comunidad de Internet y que varios medios de comunicación han retransmitido.

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Luego de convertirse en la tripulación que más lejos de la Tierra ha viajado, Artemis II tiene previsto regresar próximamente al planeta este fin de semana en el que los expertos estiman será uno de los momentos más riesgosos de la misión.