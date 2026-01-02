Elon Musk confirmó que su empresa Neuralink empezará la producción masiva de implantes cerebrales este 2026

Recientemente el magnate sudafricano Elon Musk anunció que su empresa Neuralink, especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, comenzará la producción de implantes cerebrales en gran volumen este 2026.

Desde la red social de X, el dueño de SpaceX afirmó que: “Neuralink iniciará la producción en gran volumen de dispositivos de interfaz cerebro-computadora y pasará a un procedimiento quirúrgico simplificado y casi totalmente automatizado en 2026”.

“Las roscas del dispositivo atravesarán la duramadre sin necesidad de retirarla. Esto es fundamental”, agregó.

Según han explicado en varias ocasiones la empresa, los implantes cerebrales es para ayudar a personas con afecciones como lesiones de médula espinal.

En marzo de 2024, Musk mostró al primer paciente con implante cerebral de Neuralink moviendo piezas de ajedrez con la mente.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el magnate sudafricano expresó: “El primer humano recibió ayer un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales”.

La compañía de Musk compartió un video del paciente jugando ajedrez mediante un computador que controla con el chip que le fue implantado hace unas semanas.

El paciente fue Noland Arbaugh, de 29 años, quien quedó paralizado de los hombros hacia abajo debido a un extraño accidente de buceo que tuvo hace 8 años.

Arbaugh, es el primer paciente humano al que Neuralink ha podido instalarle un implante cerebral con el que es capaz de mover el cursor de un mouse de un computador simplemente con el pensamiento.

Musk, describió este avance como “una demostración de telepatía”, ya que para que el paciente pudiera mover el mouse y jugar al ajedrez requirió solamente de un pensamiento para poder hacerlo.

El implante que tiene Arbaugh, y el cual le fue instalado en enero de 2024, le permitió mover el mouse de un computador solo con el pensamiento, este es el resultado de una cirugía que fue “superfácil”, según lo descrito por el paciente.

Pero además de poder controlar el mouse, este implante le ha permitido poder tener una mejora en su calidad de vida, ayudándolo a retomar actividades que solía hacer como jugar el videojuego Civilization VI.

El paciente comentó que: “Básicamente, había dejado de jugar ese juego. Todos ustedes me dieron la posibilidad de hacerlo de nuevo y jugué durante ocho horas seguidas”.

La compañía cofundada por Musk en 2016, pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras.

En septiembre de 2025, Neuralink anunció que 12 personas en todo el mundo que padecen parálisis severa recibieron implantes cerebrales.

Esos implantes los usan para controlar herramientas tanto físicas como digitales mediante el pensamiento.