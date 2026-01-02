NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
Elon Musk

Elon Musk confirmó que su empresa Neuralink empezará la producción masiva de implantes cerebrales este 2026

enero 2, 2026
Por: Diana Pérez
Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk | Foto: AFP
La compañía cofundada por Musk en 2016, pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras.

Recientemente el magnate sudafricano Elon Musk anunció que su empresa Neuralink, especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, comenzará la producción de implantes cerebrales en gran volumen este 2026.

Desde la red social de X, el dueño de SpaceX afirmó que: “Neuralink iniciará la producción en gran volumen de dispositivos de interfaz cerebro-computadora y pasará a un procedimiento quirúrgico simplificado y casi totalmente automatizado en 2026”.

“Las roscas del dispositivo atravesarán la duramadre sin necesidad de retirarla. Esto es fundamental”, agregó.

o

Según han explicado en varias ocasiones la empresa, los implantes cerebrales es para ayudar a personas con afecciones como lesiones de médula espinal.

En marzo de 2024, Musk mostró al primer paciente con implante cerebral de Neuralink moviendo piezas de ajedrez con la mente.

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el magnate sudafricano expresó: “El primer humano recibió ayer un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales”.

La compañía de Musk compartió un video del paciente jugando ajedrez mediante un computador que controla con el chip que le fue implantado hace unas semanas.

El paciente fue Noland Arbaugh, de 29 años, quien quedó paralizado de los hombros hacia abajo debido a un extraño accidente de buceo que tuvo hace 8 años.

Arbaugh, es el primer paciente humano al que Neuralink ha podido instalarle un implante cerebral con el que es capaz de mover el cursor de un mouse de un computador simplemente con el pensamiento.

Musk, describió este avance como “una demostración de telepatía”, ya que para que el paciente pudiera mover el mouse y jugar al ajedrez requirió solamente de un pensamiento para poder hacerlo.

El implante que tiene Arbaugh, y el cual le fue instalado en enero de 2024, le permitió mover el mouse de un computador solo con el pensamiento, este es el resultado de una cirugía que fue “superfácil”, según lo descrito por el paciente.

Pero además de poder controlar el mouse, este implante le ha permitido poder tener una mejora en su calidad de vida, ayudándolo a retomar actividades que solía hacer como jugar el videojuego Civilization VI.

o

El paciente comentó que: “Básicamente, había dejado de jugar ese juego. Todos ustedes me dieron la posibilidad de hacerlo de nuevo y jugué durante ocho horas seguidas”.

La compañía cofundada por Musk en 2016, pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras.

En septiembre de 2025, Neuralink anunció que 12 personas en todo el mundo que padecen parálisis severa recibieron implantes cerebrales.

Esos implantes los usan para controlar herramientas tanto físicas como digitales mediante el pensamiento.

Temas relacionados:

Elon Musk

Neuralink

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Grok, Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

País latinoamericano comenzará a utilizar Grok de Elon Musk en la educación escolar pública

Tráfico vehicular en Colombia - Foto de referencia Canva
Vehículos

¿Qué opinan los colombianos sobre la regulación de los nuevos vehículos eléctricos?

Marte | Foto Canva
Nave Espacial

Alarma en la NASA: pierde contacto con una de sus naves más importantes en Marte y no saben qué pasó

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"No va a ser a través de la coerción, al final va a ser la acción militar la que va a generar ese cambio": Antonio de La Cruz sobre la presión de EE. UU. a Maduro

Mel Gibson - EFE
Celebridades

"Es triste terminar este capítulo en nuestras vidas": Mel Gibson y su esposa anunciaron su separación tras 9 años juntos

A la izquierda, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y a la derecha el presidente de Panamá, José Raúl Mulino-Foto: ARCHIVO
Canal de Panamá

Monumento de China es derribado en el Canal de Panamá en medio de amenazas de Trump de retomar el control

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure - Foto: AFP
Música

Guitarrista y tecladista de la legendaria banda británica The Cure falleció a los 65 años

El cineasta Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer; y sus hijos: Jake, Romy y Nick | Foto: AFP
Muerte

Autoridades de Los Ángeles habrían detenido al hijo de Rob Reiner tras la muerte del cineasta y su esposa

Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Cárcel en Ecuador (AFP)
Ecuador

13 reclusos murieron en una cárcel de Ecuador plagada de violencia: ya son 44 decesos a causa de la violencia en el último mes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre