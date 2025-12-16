Existen regiones de Marte en donde está prohibido explorar: esta es la poderosa razón

Las misiones al espacio siempre han tenido objetivos concretos y los viajes a Marte no son la excepción.

VEA TAMBIÉN Este país de Latinoamérica tendrá su primer cable submarino: compañía estadounidense liderará el proyecto o

Hasta el momento las exploraciones al planeta rojo se han centrado en el análisis de su atmósfera y superficie, así como en determinar si en algún momento de su historia existieron condiciones compatibles con la vida.

En ese contexto, suele pensarse que los róvers o incluso futuros asentamientos humanos podrían explorar cualquier punto del plantea. Sin embargo, esta idea es incorrecta, según el tratado de 1967 sobre el Espacio Ultraterrestre establece que “la exploración y uso del espacio es para el beneficio de toda la humanidad, prohíbe la apropiación nacional, la militarización (especialmente armas nucleares) y la contaminación de los cuerpos celestes”.

Además, declara el espacio como libre para la exploración de todos los Estados, bajo responsabilidad internacional.

Esto significa que el tratado obliga a las naciones firmantes a evitar la contaminación del planeta, lunas y otros cuerpos celestes. En el caso de Marte, esta normativa tiene implicaciones directas en las misiones científicas.

Por esta razón, todas las naves que salen de la atmósfera de la Tierra son sometidas a estrictos procesos de desinfección con el objetivo de eliminar cualquier rastro biológico que pueda viajar desde nuestro planeta y alterar el entorno marciano.

De acuerdo con la información del Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR), existen Regiones inciertas en Marte.

Una de las más destacadas son las Líneas de Pendiente Recurrente, esto debido a que dichas líneas se asociarían a la presencia de agua líquida. No obstante, se requieren más investigaciones para determinar si las condiciones en las que aparece esa agua permitirían la supervivencia de microorganismos así como ocurre en la Tierra.

VEA TAMBIÉN Encuentran huellas de dinosaurios en el área que albergará competencias de los Juegos Olímpicos 2026 o

Los riesgos de la contaminación microbiana son un caso grave, puesto que, si estas bacterias llegasen al planeta rojo a colonizarse, la oportunidad de documentar vida se “esfumaría”.

De hecho, documentos anteriores han registrado “organismos terrestres tan resistentes que serían capaces de prosperar en unas condiciones como las ofrecidas por el planeta rojo”, señaló National Geographic.