Martes, 23 de septiembre de 2025
Colombianos en el exterior

"Gracias guerrero": colombiano ocupa el segundo lugar en el Mundial de reparación de celulares

septiembre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Reparación de celular/ Bandera de Colombia - Fotos de referencia Canva
Luego de varios meses de clasificaciones regionales, la final tuvo lugar la semana pasada en Cantón, ciudad de China.

Un colombiano ocupó el segundo lugar en la CGC World Cup o Competencia Mundial de Circuitos Globales, un torneo global de reparación de celulares que reúne a los mejores técnicos e innovadores del mundo.

La competencia congrega a participantes de más de 30 países y funciona como plataforma internacional que les permite a los concursantes desarrollar sus habilidades, participar de la innovación y establecer contactos en el sector.

Tras haber conseguido clasificarse para la competición como representante de Sudamérica, el colombiano Luis Torres alcanzó el segundo puesto en el particular certamen.

Torres quedó por debajo del campeón mundial, un participante chino, y superó al tercero, originario de Nepal.

Los tres fueron galardonados junto a sus respectivas delegaciones tras haber expuesto sus habilidades frente a los espectadores y un jurado profesional.

Los desafíos que tuvieron que superar los concursantes estuvieron relacionados con el reacondicionamiento de pantalla y una sustitución del cristal dañado, microsoldaduras de CPU, así como el reemplazo de las esferas de soldadura y la reparación de otros componentes del terminal, como adaptadores de Wi-Fi.

Los retos deben ser superados en un transcurso de 20 minutos, en los que se evalúa la excelencia y la precisión de cada reparación tecnológica; una vez terminan su tarea, deben presionar un botón rojo para indicarle al jurado que ya puede comprobar el resultado.

Además de cada reto al que se miden en la competencia y la presión del tiempo, los integrantes también deben lidiar con otros factores como el clima o la multitud, que no son los habituales en sus reparaciones cotidianas.

Es importante mencionar que, aunque los competidores pueden estar acostumbrados a sus propias herramientas, en el Mundial todos deben competir con los mismos elementos para garantizar un desarrollo justo.

La CGC World Cup, cabe resaltar, ha realizado sus anteriores ediciones en países como México, Indonesia, Egipto e incluso en Colombia.

Varios usuarios reaccionaron a las publicaciones del representante colombiano, destacando su precisión y buen rendimiento, pero otros, por su parte, criticaron el hecho de que quedara en segundo y no en primer lugar, cumpliendo con un patrón de los representantes de Colombia en varias competiciones globales.

La selección Colombia femenina, por ejemplo, perdió recientemente la última edición de la Copa América frente a Brasil y quedó subcampeona, o bien, en segundo lugar.

De igual manera, la categoría masculina cayó el año pasado contra Argentina en el mismo torneo, ocupando el segundo puesto y popularizando una frase que varios medios y aficionados han utilizado para destacar la participación de los colombianos, pese a no siempre conseguir el triunfo máximo: "gracias guerreros".

En este tipo de certámenes tecnológicos, vale rescatar, el colombiano Luis Torres se enfrentó a ciudadanos de países que tienen un mejor desarrollo en áreas científicas como estas, lo que supuso un logro y gran distinción a su desempeño teniendo en cuenta el contexto en el que instituyó sus habilidades.

