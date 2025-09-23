Así votó el representante de Colombia para elegir al ganador del Balón de Oro: su decisión generó polémica

El jugador francés Ousmane Dembélé fue elegido este lunes como el ganador del Balón de Oro, máximo galardón que entrega la revista deportiva France Football para premiar al mejor jugador de la temporada.

La elección del atacante del París Saint-Germain fue mayoritaria por un amplio margen, según indicó el editor jefe de France Football, quien al final de la ceremonia aseguró que “no fue una competencia”.

Precisamente, en las últimas horas se conoció cómo votó el representante de Colombia en la votación que realizan 100 periodistas de acuerdo con el ranking de la FIFA.

Por Colombia, el periodista elegido fue Francisco ‘Paché’ Andrade para elegir a los mejores de la temporada.

El comunicador dio a conocer en las últimas horas el sentido de su votación, lo que ha generado polémica en redes sociales.

El periodista colombiano colocó en primer lugar al jugador francés que terminó llevándose el premio máximo, Dembélé, mientras en la segunda posición dejó a Vitinha y tercero a Lamine Yamal.

Cabe recordar que, para elegir al Mejor Jugador del Mundo, quien finalmente se queda con el Balón de Oro, cada uno de los comunicadores elige, en orden, a los 10 mejores jugadores a los cuales les corresponde una puntuación de acuerdo con la posición.

Su decisión generó una ola de reacciones a favor y en contra en redes sociales. Algunos aficionados defendieron su decisión, mientras otros lo cuestionaron principalmente por Pedri y Lamine Yamal.

“¿Cómo dejas a Pedri de 7, no sabes nada de fútbol, hermano?”; “¿A usted sinceramente le parece mejor futbolista Vitinha que Yamal o Pedri?”; “Explícame realmente los merecimientos de Yamal, para haber estado en el top 3”, “¿Salah y Donnarumma por encima de Pedri? ¿Cómo hacemos para quitarte ese derecho al voto?”; “Muy buena votación”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.