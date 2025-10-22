James Webb revela algo nunca antes visto en la galaxia del agujero negro M87: Estas son las imágenes

El agujero negro M87 es uno de los fenómenos más impresionantes del espacio, debido a que este cuerpo estelar es una galaxia elíptica que en su centro alberga un agujero negro supermasivo.

Cabe recalcar que esta galaxia se encuentra a 54 millones de años luz de la Tierra y tiene una masa equivalente a 6.500 millones de soles y genera un gigantesco chorro de materia que se lanza al espacio a velocidad de la luz.

Analizar el chorro ha sido una tarea difícil, ya que este apunta en dirección opuesta, fuera del espectro de radio; sin embargo, recientemente el telescopio James Webb logró captar la detección nítida del contrajet, que aporta una nueva pieza esencial para entender más sobre la galaxia M87.

El procedimiento que utilizaron los científicos fue utilizar cámaras de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio Webb, captando imágenes en cuatro longitudes de onda distintas: 0.90, 1,50, 2,77 y 3,56 micrones.

Asimismo, se logró captar la región HST-1, confirmando en primera instancia su existencia y revelando su subestructura doble.

“Ambas imágenes individuales y el mapa de índice espectral indican claramente su subestructura de dos componentes con elementos de tamaño y densidad de flujo similares”, detalla el artículo de la revista científica Astronomy & Astrophysics.

En una de las imágenes se observa que su forma es curvada, en forma de C, y aparece a unos 24 segundos de arco del núcleo.

VEA TAMBIÉN Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día o

Por su parte, el telescopio James Webb sigue jugando un papel clave en las observaciones científicas; su calidad permitió en esta ocasión mapear cómo es el índice espectral a lo largo del jet y fue un indicador clave de cómo se enfrían o aceleran las partículas en distintas zonas del espacio.

Finalmente, el artículo menciona que los resultados obtenidos apoyan la idea de que estas estructuras están moldeadas por inestabilidad como las de Kelvin-Helmholtz y probablemente alimentadas por mecanismo de reconexión magnética.