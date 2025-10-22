NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Telescopio James Webb

James Webb revela algo nunca antes visto en la galaxia del agujero negro M87: Estas son las imágenes

octubre 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Telescopio James Webb | Foto AFP
Telescopio James Webb | Foto AFP
Las imágenes detallan zonas residuales en el espacio y captó el jet y contrajet de la galaxia M87 en su punto más brillante.

El agujero negro M87 es uno de los fenómenos más impresionantes del espacio, debido a que este cuerpo estelar es una galaxia elíptica que en su centro alberga un agujero negro supermasivo.

o

Cabe recalcar que esta galaxia se encuentra a 54 millones de años luz de la Tierra y tiene una masa equivalente a 6.500 millones de soles y genera un gigantesco chorro de materia que se lanza al espacio a velocidad de la luz.

Analizar el chorro ha sido una tarea difícil, ya que este apunta en dirección opuesta, fuera del espectro de radio; sin embargo, recientemente el telescopio James Webb logró captar la detección nítida del contrajet, que aporta una nueva pieza esencial para entender más sobre la galaxia M87.

El procedimiento que utilizaron los científicos fue utilizar cámaras de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio Webb, captando imágenes en cuatro longitudes de onda distintas: 0.90, 1,50, 2,77 y 3,56 micrones.

Asimismo, se logró captar la región HST-1, confirmando en primera instancia su existencia y revelando su subestructura doble.

Ambas imágenes individuales y el mapa de índice espectral indican claramente su subestructura de dos componentes con elementos de tamaño y densidad de flujo similares”, detalla el artículo de la revista científica Astronomy & Astrophysics.

En una de las imágenes se observa que su forma es curvada, en forma de C, y aparece a unos 24 segundos de arco del núcleo.

o

Por su parte, el telescopio James Webb sigue jugando un papel clave en las observaciones científicas; su calidad permitió en esta ocasión mapear cómo es el índice espectral a lo largo del jet y fue un indicador clave de cómo se enfrían o aceleran las partículas en distintas zonas del espacio.

Finalmente, el artículo menciona que los resultados obtenidos apoyan la idea de que estas estructuras están moldeadas por inestabilidad como las de Kelvin-Helmholtz y probablemente alimentadas por mecanismo de reconexión magnética.

Temas relacionados:

Telescopio James Webb

Galaxia

Agujero negro

Sistema Solar

Espacio

Universo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Nasa en conferencia sobre la Luna - Foto EFE
Nasa

La NASA confirma cuándo hará su próxima misión tripulada a la Luna

Huesos fósiles del Huayracursor jaguensis hallado en Sudamérica - Foto AFP
Dinosaurios

El esqueleto casi completo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo es hallado en una ciudad sudamericana

ChatGPT - AFP
Tecnología

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington / FOTO: EFE
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Cultivos de coca en Colombia - AFP
Colombia

La ONU planteó a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país tras la descertificación de EE. UU.

Sean 'Diddy' Combs en presentación en 2023 - Foto AFP
Diddy Combs

Rapero Sean 'Diddy' Combs es condenado a más de cuatro años de prisión y dijo estar "realmente arrepentido"

Don Omar | Foto: EFE
Don Omar

Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

Entrenamiento de La Vinotinto en junio de 2025 - Foto EFE
La Vinotinto

Periodista arremete contra quien considera "el principal responsable del fracaso más rotundo del deporte venezolano en su historia"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda