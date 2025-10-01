"A cumplir tu sueño de niño": padre de futbolista nacido en México celebró eufóricamente el llamado de su hijo a La Vinotinto

El padre de un futbolista nacido en México celebró este martes de manera eufórica la convocatoria de su hijo para la fecha FIFA de La Vinotinto que tendrá lugar el 10 y 14 de octubre contra Argentina y Belice, respectivamente.

La aparición de la joven promesa del fútbol latinoamericano en la lista de convocados sorprendió de manera positiva a ciertos sectores de la afición y la prensa, aunque otros no se mostraron tan satisfechos con la noticia por la principal nacionalidad del jugador.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), sin embargo, pudo hacer el llamado debido a que el futbolista, además de haber nacido en México, es hijo de un venezolano, lo que le permite la convocatoria pese a que no haya nacido directamente en territorio sudamericano.

El actual entrenador interino de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo —que además es exfutbolista del América de México—, tiene un lazo importante con el defensa, lo que para muchos marcó otra de las razones por las que se dieron cita en Estados Unidos, donde se jugarán ambos duelos amistosos.

Se trata de Ángel Amhed Azuaje García, que con 21 años juega actualmente para Pumas de la Liga MX, misma por la que pasó Vizcarrondo en 2012 cuando pertenecía a 'Las Águilas' del América también en la posición de defensa.

"¡Dios es bueno! ¡El trabajo dando frutos, hijo mío! ¡A cumplir tu sueño de niño! Esto apenas comienza y vamos tomados de la mano del Todopoderoso. ¡En el nombre de Jesús!", escribió en X en un eufórico mensaje Alexander Azuaje, padre venezolano del jugador del fútbol mexicano.

Este, que establece el primer llamado a una selección de mayores para Azuaje, generó también polémica entre algunos aficionados mexicanos que esperaban que jugara para la selección de México, posibilidad con la que también contaba debido a su lugar de nacimiento.

Los venezolanos, por su parte, argumentaron que tanto Azuaje como su padre siempre habían esperado una convocatoria desde La Vinotinto, pues pese a que tienen un cariño especial por el país norteamericano, ponen en primer lugar a Venezuela.

Mientras tanto, hubo ciertos hinchas que recordaron el fracaso de la selección venezolana en las Eliminatorias Sudamericanas y algunos, en mal tono, lamentaron que Azuaje "nunca llegue a jugar una Copa del Mundo".

La tensión entre los seguidores Vinotinto continúa alta pese a que la Federación comunicó la salida del entrenador Fernando Batista tras la pérdida del repechaje mundialista.

El anuncio de Vizcarrondo como seleccionador interino junto a su cuerpo técnico, compuesto por Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes, generó críticas entre los aficionados, especialmente por la designación parcial dentro del banquillo del exfutbolista Aristeguieta, que muchos consideraron una "burla" alegando su falta de experiencia para el cargo de preparación.

Además de la de Azuaje, otras novedades en la convocatoria fueron Yiandro Raap, Javier Otero, Alessandro Milani, Teo Quintero, Luis Balbo, Ender Echenique, Jesús Ramírez, Gustavo Caraballo y Alejandro Marqués.