Viernes, 31 de octubre de 2025
Tenis

Así reaccionó el kazajo Bublik tras avanzar por primera vez en su carrera a las semifinales de un Máster 1.000 de tenis

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
El tenista kazajo Alexander Bublik (AFP)
El kazajo, que está viviendo su mejor año, se impuso en un dramático encuentro por 6-7, 6-4 y 7-5 a Alex de Minaur y se enfrentará en semifinales a Félix Auger-Aliassime.

El tenista kazajo Alexander Bublik conmovió al público que presenció su partido por los cuartos de final del Master 1.000 de París debido a su emocionante reacción tras derrotar al australiano Alex de Minaur y alcanzar su primera semifinal en ese tipo de torneos.

Bublik alzó las manos y por unos breves segundos cerró los ojos mientras disfrutaba del gran valor de su victoria.

El kazajo, que está viviendo su mejor año, se impuso en un dramático encuentro por 6-7 (5/7), 6-4, 7-5 y se enfrentará en semifinales al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien previamente eliminó al monegasco Valentin Vacherot en cuartos de final.

Bublik sigue en la lucha por clasificarse para las Finales ATP del próximo mes en Turín, donde compite por la octava y última plaza con el italiano Lorenzo Musetti, Auger-Aliassime y el ruso Daniil Medvedev.

El jugador de 28 años, que ha ganado cuatro títulos ATP esta temporada, también protagonizó una remontada tras ir dos sets abajo contra De Minaur en Roland Garros a principios de este año, camino a los cuartos de final del Abierto de Francia.

Repitió la hazaña el viernes en la capital francesa y llegará con mucha confianza al partido del sábado contra Auger-Aliassime.

El australiano De Minaur, sexto cabeza de serie, se impuso en un ajustado primer set que se mantuvo igualado, encadenando cuatro puntos consecutivos para remontar un 5-3 en el tie-break.

Sin embargo, Bublik reaccionó, consiguiendo el primer break del partido en el tercer juego del segundo set, lo que le obligó a decidirse.

Desaprovechó dos puntos de break en el noveno juego del tercer set, pero logró el break decisivo en el siguiente juego de servicio de De Minaur y cerró la victoria con tranquilidad.

Más temprano, Auger-Aliassime superó con facilidad a Vacherot. El canadiense había remontado un set en contra en sus tres partidos anteriores en el La Défense Arena, pero venció sin problemas al sorprendente campeón del Masters de Shanghái, Vacherot, por 6-2, 6-2.

Auger-Aliassime, que busca su segunda final de Masters 1000, tiene un historial de 3-2 a favor de Bublik.

"Tiene tanta confianza que, para ser honesto, da un poco de miedo", dijo Auger-Aliassime. "Tuve que estar muy concentrado desde el principio, y este nivel de intensidad que mostré desde el primer juego me ayudó a entrar en ritmo y jugué un buen tenis", afirmó.

La impresionante racha de Vacherot de 10 victorias consecutivas en torneos Masters llegó a su fin. Ganó el torneo de Shanghái a principios de este mes, tras haber sido clasificado en el puesto 204 del ranking.

El monegasco sigue en camino de entrar en el top 30 mundial tras otra impresionante actuación en París como invitado.

 

