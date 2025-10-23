Tenista ucraniana lanza dura frase sobre ventajas "biológicas" y menciona a Aryna Sabalenka: "Algunas tienen niveles más elevados de testosterona"

Hay tensión en el mundo del tenis luego de que la ucraniana Marta Kostyuk apuntara contra la tenista rusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.

La número 27 en el mundo lanzó unos filosos dardos contra las número uno y dos en el ranking WTA acusándolas de contar con más “niveles de testosterona”.

Kostyuk apuntó contra las dos estrellas del tenis femenino diciendo que ambas tenían ventajas “biológicas” que hacía imposible derrotarlas.

En una entrevista con el medio The Sun, la tenista explicó que la altura y fuerza de ambas es intimidante para ella.

La ucraniana señaló: “Esto es así a pesar de que Kostyuk y Swiatek, de 24 años, miden ambas 1,75 m, y Sabalenka, de 27, es cinco centímetros más alta. Mientras tanto, las siguientes cuatro jugadoras en el ranking son Coco Gauff de 1,75 m, Amanda Anisimova de 1,80 m, Jessica Pegula de 1,70 m y Jasmine Paolini de 1,62 m”.

Sin embargo, no paró ahí y continuó añadiendo en la conversación que le parece “injusto” tener que enfrentarse a Sabalenka o Swiatek sabiendo esto.

Sobre la polaca afirmó: “Cuando jugué contra Iga, no estaba preparada para nada. La jugué hace más de un año y estaba muy fuerte”.

Mientras que de la rusa explicó que cuando la tiene que enfrentar sabe que es una “batalla difícil”. “Tengo mis propias habilidades, pero al final, todas son mucho más grandes que yo, mucho más altas que yo, mucho más fuertes que yo”. “Todos tenemos nuestra propia estructura biológica”, sentenció.

Para hacer énfasis en su punto, simplemente comentó: “Algunas tienen niveles más altos de testosterona, otras menos. Es natural y eso sin duda ayuda”.

Y confesó que esto la hace sentir inferior a las dos estrellas del tenis, por lo que siempre está intentando averiguar cómo vencerlas.

“No puedo aumentar 10 kilos o cinco centímetros mi estatura, así que tengo que utilizar todo lo que tengo al 100 por ciento. Otros jugadores tienen más ventaja en otras cosas”, puntualizó.

La ucraniana siguió por la línea de la comparación física diciendo que cuando ve las fotos en las que se dan la mano en la red: “parezco mucho más pequeña”.

Decidió concluir el tema diciendo que esto es parte del deporte y que es un desafío interesante, pero insistió en que tanto Sabalenka como Swiatek le llevan ventaja.

Sus palabras no sentaron nada bien entre los aficionados de la rusa, quienes aseguran que insinuó que la número uno del mundo “era un hombre”.

“¿Por qué carajos llamaste a Sabalenka hombre?”, “¿De qué carajo está hablando?”, “Sus celos son divertidísimos”, “Está enojada por no haber ganado ningún set ni contra Iga ni contra Sabalenka”, “La charla sobre biología y testosterona suena tan transfóbica”, “Esta chica es repugnante”, son algunos de los comentarios.