Ciclista que portó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia 2019 fue suspendido por caso de dopaje

Parece que el tema del dopaje es un asunto que sigue persiguiendo a varios deportes. Esta vez, el protagonista de un gran escándalo fue el ciclismo luego de saberse la suspensión de un corredor.

El ciclista italiano Giovanni Carboni fue suspendido provisionalmente debido a “anomalías en su Pasaporte Biológico”, anunció este jueves la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Por medio de un comunicado, la UCI informó que: “La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista italiano Giovanni Carboni ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Normas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta en 2024”.

Y aclaró que ante la situación no “hará más comentarios mientras el procedimiento esté en curso”.

VEA TAMBIÉN La FIFA abrió expediente a selección latinoamericana por insultos a afición rival en partido de eliminatorias mundialistas o

El Pasaporte Biológico del Atleta (PAA) es un registro electrónico individual para cada ciclista en el cual se recopilan todos los resultados antidopaje que se han hecho.

Carboni, de 30 años, llevó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia en 2019, pero su carrera se estancó.

Tras una temporada 2024 marcada por su victoria en la modesta Vuelta a Japón, se unió al equipo de segunda división Unibet Tietema Rockets, que compite bajo licencia francesa.

Este año consiguió algunos buenos resultado, terminando quinto en el Trofeo Laigueglia y en la Mercantour Classic, séptimo en la Semana Coppi y Bartali, y octavo en el Tour de Turquía.

El equipo Unibet Tietema Rockets se declaró por medio de un comunicado que: “Hoy, la UCI nos ha informado de que, según afirman, en un período anterior a su incorporación a nuestro equipo, el ciclista Giovanni Carboni posiblemente cometió una infracción de las normas antidopaje”.

“Por lo tanto, hemos decidido suspenderlo con efecto inmediato”, añade el escrito del equipo del italiano.

En el texto, Rockets hace énfasis en que “Como miembro del MPCC, apoyamos plenamente el deporte limpio y, por lo tanto, cooperamos con todas las investigaciones realizadas por las autoridades pertinentes. Además, hemos iniciado una investigación interna”.

“Estamos conmocionados por esta noticia, ya que va en contra de nuestros valores y principios. Seguimos plenamente comprometidos con la transparencia, la integridad y la lucha por un deporte limpio. Esperaremos nuevas comunicaciones de las autoridades pertinentes”, finaliza el escrito.