NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | Foto EFE
Fútbol

Cristiano Ronaldo vs Messi: ¿Quién tiene la publicación con más “likes” en la historia de Instagram?

septiembre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Messi y Cristiano Ronaldo no solo compiten en las canchas, sino también en redes sociales. Un reciente análisis revela cuál de los dos tiene la publicación más exitosa de todos los tiempos en Instagram.

Dos de los futbolistas más grandes de todos los tiempos también lideran las listas de popularidad en redes sociales. Un análisis realizado por el medio El CEO recopiló las publicaciones con más “likes” en la historia de Instagram, y tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo figuran en la lista.

o

Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro y líder de la selección argentina que conquistó la Copa Mundial de la FIFA en 2022, encabeza el ranking. Su publicación del 18 de diciembre de 2022, celebrando la victoria de Argentina en la final del Mundial contra Francia, es la publicación con más “me gusta” en toda la historia de la plataforma, con más de 70 millones de likes.

Aquel histórico partido terminó 3-3 y se definió por penales, en los que Argentina se impuso 4-2, logrando su primer título mundial en 36 años. La publicación de Messi, levantando el trofeo y celebrando con sus compañeros, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral.

o

En tercera posición también aparece Messi, esta vez con una emotiva foto en la que duerme abrazado al trofeo de campeón del mundo. Publicada pocos días después de la final, esta imagen superó los 50 millones de likes.

Cristiano Ronaldo, por su parte, ocupa la sexta posición en el ranking. Su publicación más exitosa fue en colaboración con la marca de lujo Louis Vuitton, como parte de la campaña “Victory is a State of Mind”, en la que aparece jugando ajedrez con Messi.

La imagen fue publicada antes del Mundial de Qatar 2022 y recibió más de 40 millones de likes. Aunque ambos futbolistas compartieron la misma imagen en sus respectivas cuentas, fue la versión publicada por Ronaldo la que generó más interacción.

Messi suma un total de cuatro publicaciones dentro del top 10 histórico de Instagram. En contraste, Cristiano Ronaldo cuenta con una sola publicación dentro de este top, según los datos recopilados por El CEO.

Por fuera del mundo del fútbol, otras celebridades también han alcanzado cifras millonarias. El reciente anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, por ejemplo, rompió récords con más de 14 millones de likes en su primera hora, y actualmente supera los 30 millones.

