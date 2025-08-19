Cristiano Ronaldo fue recibido con gritos de euforia en lugar donde Messi fue abucheado por desplante hacia los aficionados hace un año

Mientras uno fue recibido como un héroe entre los cantos de los aficionados, otro fue abucheado por los aficionados a quienes dejó plantados.

Es la comparación que se hace este martes ante el caluroso y afectuoso recibimiento que tuvo Cristiano Ronaldo en Hong Kong, mismo lugar en donde Messi fue abucheado por los aficionados.

La llegada de CR7 se dio para que junto al Al Nassr disputaran la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

Entre cantos con su nombre el Estadio Hong Kong estaba a reventar con miles de aficionados eufóricos por ver al delantero portugués.

El recibimiento de Cristiano ha sido comparado con el que tuvo Messi en febrero de 2024, cuando el Inter Miami viajó hasta Hong Kong para disputar un partido amistoso.

Sin embargo, la ‘Pulga’ provocó el descontento de los aficionados que lo esperaban la no jugar aquel partido por estar lesionado.

Tras el revuelo, se filtró un video en su momento del astro argentino explicando el motivo de su ausencia en la victoria del Inter Miami.

En ese momento algunos medios afirmaron que el ‘10’ de las ‘Garzas’ no disputó el partido por motivos “políticos”, algo que él mismo desmintió.

“Escuché que dijeron que no había querido jugar por temas políticos y muchas de esas cosas que no tienen nada que ver”, señaló Messi.

Los espectadores habían llegado a pagar 4.800 dólares hongkoneses (570 euros, 666 dólares) por asistir al partido y muchos expresaron su descontento por la ausencia del jugador, pero sobre todo por su actitud, ya que no se dirigió al público para disculparse.

Sin embargo, el recibimiento que tuvo Cristiano ha dejado una gran comparación de lo que podría significar esa ausencia de Messi para sus aficionados en Hong Kong.

Pero Cristiano no solo disfrutó de un buen recibimiento, sino que junto al Al Nassr logró derrotar al Al Ittihad de Karim Benzema en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

Aunque el ‘Bicho’ no anotó, pero hizo la asistencia del segundo tanto que metió Joao Felix en el minuto 61 del partido.

Messi y Ronaldo se disputan desde hace quince años el título no oficial de mejor jugador del mundo, si bien el argentino parece haber tomado la delantera en los últimos años.

Los dos siguen siendo populares en el punto más alto de sus carreras, con aficionados que llegan a acampar delante del hotel de Ronaldo en Hong Kong para verlo.

Algunos incluso reservaron habitaciones en el hotel, y el mes pasado se le dedicó un museo en la ciudad asiática.

Medios locales informaron esta semana que Ronaldo estaba "emocionado" tras ser informado del interés local que provoca, especialmente por parte de los aficionados más jóvenes.

"Eso significa más para mí que cualquier trofeo", habría declarado según las declaraciones mencionadas.