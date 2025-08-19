NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue recibido con gritos de euforia en lugar donde Messi fue abucheado por desplante hacia los aficionados hace un año

agosto 19, 2025
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi, jugador del Inter de Miami, y Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador del Inter de Miami, y Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano no solo disfrutó de un buen recibimiento, sino que junto al La Nassr logró derrotar al Al Ittihad de Karim Benzema en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

Mientras uno fue recibido como un héroe entre los cantos de los aficionados, otro fue abucheado por los aficionados a quienes dejó plantados.

Es la comparación que se hace este martes ante el caluroso y afectuoso recibimiento que tuvo Cristiano Ronaldo en Hong Kong, mismo lugar en donde Messi fue abucheado por los aficionados.

La llegada de CR7 se dio para que junto al Al Nassr disputaran la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

Entre cantos con su nombre el Estadio Hong Kong estaba a reventar con miles de aficionados eufóricos por ver al delantero portugués.

El recibimiento de Cristiano ha sido comparado con el que tuvo Messi en febrero de 2024, cuando el Inter Miami viajó hasta Hong Kong para disputar un partido amistoso.

Sin embargo, la ‘Pulga’ provocó el descontento de los aficionados que lo esperaban la no jugar aquel partido por estar lesionado.

o

Tras el revuelo, se filtró un video en su momento del astro argentino explicando el motivo de su ausencia en la victoria del Inter Miami.

En ese momento algunos medios afirmaron que el ‘10’ de las ‘Garzas’ no disputó el partido por motivos “políticos”, algo que él mismo desmintió.

“Escuché que dijeron que no había querido jugar por temas políticos y muchas de esas cosas que no tienen nada que ver”, señaló Messi.

Los espectadores habían llegado a pagar 4.800 dólares hongkoneses (570 euros, 666 dólares) por asistir al partido y muchos expresaron su descontento por la ausencia del jugador, pero sobre todo por su actitud, ya que no se dirigió al público para disculparse.

Sin embargo, el recibimiento que tuvo Cristiano ha dejado una gran comparación de lo que podría significar esa ausencia de Messi para sus aficionados en Hong Kong.

Pero Cristiano no solo disfrutó de un buen recibimiento, sino que junto al Al Nassr logró derrotar al Al Ittihad de Karim Benzema en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

Aunque el ‘Bicho’ no anotó, pero hizo la asistencia del segundo tanto que metió Joao Felix en el minuto 61 del partido.

Messi y Ronaldo se disputan desde hace quince años el título no oficial de mejor jugador del mundo, si bien el argentino parece haber tomado la delantera en los últimos años.

Los dos siguen siendo populares en el punto más alto de sus carreras, con aficionados que llegan a acampar delante del hotel de Ronaldo en Hong Kong para verlo.

Algunos incluso reservaron habitaciones en el hotel, y el mes pasado se le dedicó un museo en la ciudad asiática.

Medios locales informaron esta semana que Ronaldo estaba "emocionado" tras ser informado del interés local que provoca, especialmente por parte de los aficionados más jóvenes.

"Eso significa más para mí que cualquier trofeo", habría declarado según las declaraciones mencionadas.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Messi

Hong Kong

Inter de Miami

Al-Nassr

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela": exfiscal Barbosa sobre licitación ordenada por presidente Petro a Canal 1

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Más de Deportes

Ver más
Jugador de Pakistán / FOTO: EFE
Fútbol

Estrella sudamericana de los años 90 que dejó huella en la Premier League dirigirá la selección Sub-23 de Pakistán

Colombia vs. Venezuela en la Copa América de 2021/ Octavos de final de Libertadores - Fotos EFE
Copa Libertadores

Cuestionado gesto de futbolista de La Vinotinto a jugador colombiano que un mismo partido falló dos penaltis, los dos los cometió el venezolano

GP de Hungría de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Personaje de reconocido meme se hizo presente en el GP de Hungría de la Fórmula 1: hasta los pilotos le pidieron fotos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Foto referencia | Canva
Demanda

Así puede saber si es elegible para la compensación de hasta $7,500 dólares que dará AT&T por la violación de datos de clientes en 2024

Claves para superar las adversidades y perseguir los sueños - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Experta habla de las claves para superar las adversidades y perseguir los sueños con un balance entre las "ideas" y la "lógica"

Jugador de Pakistán / FOTO: EFE
Fútbol

Estrella sudamericana de los años 90 que dejó huella en la Premier League dirigirá la selección Sub-23 de Pakistán

OEA | Foto: EFE
Crisis en Venezuela

Estados Unidos afirma que el régimen de Maduro es "un enemigo de la humanidad" en reciente sesión en la OEA

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"Nos ha desilusionado el fallo porque contraría la realidad que todos los colombianos vieron en el juicio": abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Colombia vs. Venezuela en la Copa América de 2021/ Octavos de final de Libertadores - Fotos EFE
Copa Libertadores

Cuestionado gesto de futbolista de La Vinotinto a jugador colombiano que un mismo partido falló dos penaltis, los dos los cometió el venezolano

Shakira y Antonio de la Rúa en los años en que estuvieron juntos. (EFE)
Shakira

"Merecen una segunda oportunidad": inesperada cena entre Shakira y su expareja en San Diego revive capítulo amoroso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano