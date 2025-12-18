El mensaje con el que Marino Hinestroza se habría despedido de Atlético Nacional: el colombiano regresaría al fútbol internacional

El capítulo de Marino Hinestroza con Atlético Nacional habría llegado a su fin; tras año y medio en la escuadra antioqueña, todo indica que el joven futbolista emprendería un nuevo camino en 2026.

Por lo menos así lo dio a entender el mismo jugador, por medio de sus redes sociales, donde ha compartido una serie de publicaciones tras el título por la Copa BetPlay alcanzado por la escuadra ‘Verdolaga’, luego de vencer en la gran final al Independiente Medellín 1 a 0.

“La historia de amor más linda de mi vida. No podía terminar de otra manera”, se lee en el mensaje que acompaña la fotografía en la que se ve al Marino Hinestroza posar con el trofeo de la competencia.

En la tarde de este jueves, el futbolista volvió a hacer una nueva publicación que ratificaría lo que sería su salida inminente de la escuadra antioqueña para la temporada 2026.

“Nada de esto puede ser casualidad. Mi historia quedará escrita en los libros de este GIGANTE equipo llamado Atlético Nacional”, expresó Hinestroza en sus redes.

De igual manera, el oriundo de Cali aprovechó la oportunidad para dedicar título a la afición a los que agradeció por su incondicionalidad: “Esto es para ustedes, hinchada verdolaga. Gracias por el aguante y el apoyo este semestre; los quiero”.

Aunque ni el futbolista ni Atlético Nacional se han pronunciado al respecto sobre su futuro deportivo, todo indica que este estaría en uno de los grandes equipos de Argentina, Boca Juniors, esto teniendo en cuenta los comentarios que hizo su compañero de escuadra, el centrocampista Jorman Campuzano, en medio de un en vivo, tras el título por Liga BetPlay.

“Ahí se los mando pa Argentina, pa Boca, cuídenlo, es buen muchacho, déjenlo ser, es de los buenos”, manifestó Campuzano en live mientras abrazaba a Marino Hinestroza.

Estos comentarios y los últimos reportes por parte de la prensa argentina dejan ver que cada vez está más cerca la posibilidad de que el futbolista emprenda un nuevo reto en el fútbol del exterior en 2026.

Incluso desde territorio argentino se habla de que el presidente de Boca Juniors, Juan Ramón Riquelme, ya habría establecido una comunicación con el jugador de Atlético Nacional, Marino Hinestroza.

De hacerse oficial en los próximos días, el extremo de 23 años dejaría las filas de la escuadra ‘Verdolaga’, tras año y medio en el fútbol colombiano, donde levantó cuatro títulos: Copa BetPlay (2024 – 2025), Liga BetPlay Clausura 2024 y Superliga 2025.